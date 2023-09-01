«ВЧК-ОГПУ»: сын Пригожина может возродить издания медиагруппы «Патриот»

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Евгений Пригожин

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что сын предпринимателя Евгения Пригожина Павел может возродить издания, входившие в состав медиагруппы «Патриот». По данным канала, таким образом он пытается сохранить активы отца в рабочем состоянии. Авторы публикации подчеркивают, что Павел Пригожин уже провел соответствующие переговоры с бывшим сотрудником РИА Новости Ильей Горбуновым, с которым взаимодействовал бизнесмен.

Источники «ВЧК-ОГПУ» отмечают, что вместе со СМИ медиагруппы «Патриот» свою работу также могут возобновить некоторые Telegram-каналы, прекратившие свою деятельность после попытки мятежа Пригожина. По их мнению, возрождение СМИ позволит Павлу Пригожину защитить бизнес-интересы семьи. Информация остается неподтвержденной, сам Павел не делал заявлений касательно планов по возрождению изданий и Telegram-каналов.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что Евгений Пригожин планировал открыть новые СМИ в России до авиакатастрофы, чтобы вернуться в информационную повестку. По его данным, бывшие редакторы Федерального агентства новостей, входившего в состав закрывшейся медиагруппы «Патриот», уже обзванивали сотрудников с предложением вернуться к работе.