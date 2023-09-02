Самодельный мемориал появился на месте крушения борта Пригожина

На месте крушения самолета предпринимателя Евгения Пригожина в Тверской области установили закрепленный с помощью веток и камней флаг частной военной компании «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Рядом с флагом сделали импровизированный мемориал из булыжников, на которых лежат цветы.

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Так, на церемонию пришли только самые близкие, однако конкретный список неизвестен. До самого утра 30 августа на кладбище попасть было невозможно — доступ блокировали около сотни силовиков.

Ранее американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепе США вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования заявила, что Вашингтон по-прежнему пытается выяснить все обстоятельства гибели бизнесмена. Она предположила, что на борту самолета была взрывчатка.