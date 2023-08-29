США все еще пытаются выяснить обстоятельства смерти Пригожина

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США по-прежнему пытаются выяснить все обстоятельства смерти связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, заявила журналистам американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепе США вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования, передает ТАСС. Она предположила, что на борту самолета была взрывчатка.

Мы все еще пытаемся понять, что именно произошло. Судя по всему, на борту самолета находилось какое-то взрывное устройство, что и привело к падению самолета, — сказала посол.

При этом Вашингтон все еще считает ЧВК «Вагнер» «чрезвычайно опасной» организацией, несмотря на то что «она осталась без лидера», подчеркнула Ван Шак. Дипломат не уточнила, как именно США расследуют гибель петербургского бизнесмена.

Прощание с Евгением Пригожиным состоялось 29 августа в закрытом формате. Предпринимателя похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Самолет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена. В первые дни после падения самолета смерть предпринимателя не подтверждалась, однако 27 августа в Следственном комитете России заявили, что все тела погибших были опознаны, Пригожин признан жертвой авиакатастрофы по результатам молекулярно-генетической экспертизы.