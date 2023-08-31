«Личная трагедия»: очевидица на похоронах Уткина высказалась о его смерти Женщина на похоронах Уткина назвала его смерть личной трагедией

Фото: NEWS.ru

Женщина, пришедшая к мемориальному кладбищу в Мытищах во время похорон командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, заявила корреспонденту NEWS.ru, что для нее эта смерть — личная трагедия. По ее словам, это был «великий человек», как и всякий, кто защищает свою Родину.

Личная трагедия (для меня — NEWS.ru). Потому что это великий человек, все они, все кто стоит на защите интересов нашей Родины, — заявила она.

По ее мнению, за терактом, унесшим жизни руководства ЧВК «Вагнер» стоят зарубежные спецслужбы. Кроме того, она высказала сомнения в гибели Уткина из-за закрытого режима похорон.

Это наталкивает на сомнения в действительности происходящего. Что (Уткин и Евгений Пригожин — NEWS.ru) действительно погибли, — заявила она.

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена на борту также находились Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.

Дмитрий Уткин был отставным офицером и Героем России, его похоронили с воинскими почестями на военном кладбище «Пантеон защитников Отечества».