Названо кладбище, на котором похоронили командира ЧВК «Вагнер» Уткина Дмитрия Уткина похоронили на оцепленном кладбище в Мытищах

Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах, передает «Осторожно, Москва». По данным канала, после родственников на кладбище пришли военные из ВДВ и Росгвардии. У кладбища был замечен один человек в футболке ЧВК «Вагнер».

Всех участников пропускают на кладбище по жетонам, журналисты попасть к могиле не могут. Некоторые участники церемонии носят медицинские маски и пытаются скрыть лица от журналистов. Ранее сообщалось, что кладбище было оцеплено и церемония прощания с военным проходит в закрытом режиме.

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.