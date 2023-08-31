MSK1.RU: в Мытищах оцепили кладбище из-за похорон вагнеровца Уткина

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Дмитрий Уткин

31 августа в подмосковных Мытищах пройдет церемония отпевания и захоронения командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, сообщает в Telegram портал MSK1.RU. По данным авторов, с 6:30 полицейские оцепили территорию Мемориального кладбища, захоронение будет проходить в закрытом режиме.

Отмечается, что на похоронах будут присутствовать около 50 человек из ближнего окружения Уткина, включая его мать, жену и двоих детей. После официальной части доступ на территорию кладбища будет открыт всем желающим. Могила командира «Вагнера» будет расположена недалеко от Арки Памяти. Утверждается, что Уткина похоронят с воинскими почестями, однако его тело не будут везти в сопровождении роты почетного караула. Также не будет артиллерийских залпов.

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.