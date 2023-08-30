Что происходит у могилы Пригожина на Пороховском кладбище, как добраться

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В Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище сегодня около 09:00 по местному времени начали пускать посетителей к могиле бизнесмена Евгения Пригожина. Что там происходит сейчас?

Как хоронили Евгения Пригожина

Прощание с предпринимателем, согласно пожеланиям родственников, прошло вчера, 29 августа, на Пороховском кладбище только в присутствии их и ближайших друзей бизнесмена. Кто конкретно пришел на закрытое мероприятие, остается неизвестным.

С 30 августа все желающие проститься могут посетить могилу Пригожина, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

По информации «Фонтанки», вечером 29 августа к Пороховскому кладбищу привезли несколько десятков курсантов.

«Некоторые, судя по теплым курткам, приготовились к ночной прогулке», — добавил источник.

Что сейчас происходит на Пороховском кладбище

«Прямо сейчас там такая атмосфера — посетители (в основном журналисты) постепенно прибывают, всех досматривают на входе. На могиле — венки от родных и друзей, бойцов ЧВК „Вагнер“ и с надписью: „Груз 200 — мы вместе“, а также рамка со стихотворением Бродского», — пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

К могиле Пригожина продолжают прибывать желающие проститься.

«Я просто еще удивлена, что мало народа. Я удивлена. Я думала, будет больше народа. Я думала, просто толпа людей будет», — рассказала местная жительница Юлия Викторовна «Фонтанке».

У могилы предпринимателя находится большое количество фотографов. По словам корреспондента «Фонтанки», чтобы попасть на кладбище, нужно пройти «очень вежливый» досмотр.

«Оцепление с Пороховского кладбища сняли только сегодня утром, когда к месту захоронения Пригожина приехали его близкие. Со вчерашнего дня на кладбище попасть было невозможно — доступ блокировали около 100 силовиков», — пишет Telegram-канал «1703».

Как добраться до Пороховского кладбища и график работы

Кладбище находится в Санкт-Петербурге на Рябовском шоссе между улицами Андреевской и Беломорской (Красногвардейский район). От станции метро «Новочеркасская» до него идут автобусы № 24, 24М, троллейбус № 22, трамвай № 64. График работы: в летнем полугодии, с 1 мая до 30 сентября: ежедневно с 09:00 до 18:00; в зимнем полугодии, с 1 октября до 30 апреля: ежедневно с 09:00 до 17:00; единственный выходной установлен 1 января.

Пороховское кладбище сегодня относится к числу полузакрытых. Здесь осуществляются захоронения тел (останков) умерших (погибших) в родственные могилы и ограды, на специально подготовленные участки, а также захоронения урн с прахом умерших (погибших) в родственные могилы или ограды, на участках захоронений урн с прахом умерших.

На территории Пороховского кладбища расположены могилы воинов-зенитчиков, советских воинов и жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны. Площадь современного Пороховского кладбища составляет 9,5754 га.

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