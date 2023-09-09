Открыто дело о наследстве Евгения Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цветы около стихийного мемориала в память о погибших создателях ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

Нотариус открыл наследственное дело после гибели предпринимателя Евгения Пригожина, следует из реестра Федеральной нотариальной конторы. В нем указаны инициалы бизнесмена, а в графе «дата смерти» значится 23 августа 2023 года.

Пригожин Евгений Викторович. Дата смерти: 23.08.2023. Номер наследственного дела: 24/2023, — указано в базе.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что у Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника. Предприниматель оставил после себя множество бизнесов. Основной его актив в Санкт-Петербурге — компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», созданная в 1997 году.

Пригожин также значится директором АО «Ритейл», занимающегося продажей и арендой недвижимости. Фирме принадлежит «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице. Предприниматель владел 49% ООО «Аурум», которое ведет деятельность по распространению кино- и видеофильмов, а также имеет 80% ООО «Ритм», специализирующемся на аренде и управлении имуществом.

Немецкое издание Bild писало, что Пригожин владел фирмой «Евро полис», которая занималась добычей углеводородов в Сирии (ее выручка в 2020 году составила $134 млн, а прибыль — $90 млн) и компанией «М Инвест», добывавшей золото в Судане (в 2021-м ее выручка составила $2,6 млн).

Самолет предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена.