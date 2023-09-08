Что за мемориал Пригожину и ЧВК «Вагнер» в Севастополе, зачем его разнесли В Севастополе задержали осквернившего мемориал Пригожину и флаг РФ мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Севастопольцы сделали импровизированный мемориал связанному с ЧВК «Вагнер» бизнесмену Евгению Пригожину, погибшему при крушении самолета 23 августа в Тверской области. Один из местных жителей осквернил сооружение. Зачем он это сделал?

Что известно о мемориале Пригожину в Севастополе

Мемориал был сделан возле памятника адмиралу Владимиру Корнилову на площади 300-летия Российского Флота. Местные жители разложили рядом с монументом флаг РФ, на который установили два фото — Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. К рамкам были возложены цветы.

Стихийные мемориалы Пригожину начали появляться утром 24 августа в разных городах России. Один из первых был организован в Санкт-Петербурге у бывшего офиса «ЧВК Вагнер Центра». Люди приносили цветы, нашивки и лампадки. Также память бизнесмена аналогичным образом почтили в Красноярске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Тобольске, Чите и многих других регионах.

Что известно о нападении на мемориал Пригожину

Житель Севастополя 25 августа разнес мемориал Пригожину и Уткину. Он ударил ногой их портреты, задев государственный флаг. По данным «Царьграда», к правоохранительным органам по случаю надругательства над мемориалом обратились севастопольцы, которые стали свидетелями происшествия. Они хотели лично разобраться с мужчиной, но, когда окрикнули его, тот ретировался с площади.

Злоумышленника разыскали и задержали, его выследили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 21-летний Глеб М. Следствие предполагает, что он разгромил мемориал из-за негативного отношения к властям. 7 сентября на него завели дело по статье о надругательстве над государственным флагом.

Какое наказание предусмотрено за осквернение флага

За надругательство над флагом России предусмотрено уголовное наказание с ограничением свободы на срок до одного года либо принудительные работы на тот же срок. К оскорблению государственного символа относится его намеренное сожжение, уничтожение, повреждение и нанесение циничных надписей.

Флаги разрешено свободно использовать гражданам, общественным объединениям, предприятиям, учреждениям и организациям. Их можно вывешивать на домах и автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия.

За нарушение порядка использования флага могут быть наложены санкции. Для граждан предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.

Как погибли Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин

Бизнес-джет Embraer Legacy, принадлежавший связанному с ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, разбился 23 августа. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург и перестал подавать сигнал, находясь над Тверской областью. Позднее стало известно, что борт потерпел крушение под селом Куженкино.

Росавиация опубликовала список зарегистрированных перед полетом пассажиров, среди которых значились Пригожин и Дмитрий Уткин. После проведения молекулярно-генетической экспертизы останков всех десяти погибших при крушении бизнес-джета СКР подтвердил гибель Пригожина и всех других находившихся на борту людей.

Похороны предпринимателя прошли 29 августа в закрытом режиме по пожеланию родственников. Посетителей к его могиле пустили только на следующий день. Дмитрия Уткина похоронили 31 августа на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. На панихиду были допущены только члены семьи и близкие друзья.

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