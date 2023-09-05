Почему Шойгу пока молчит о судьбе Суровикина

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Сергей Суровикин

Появление в информационном пространстве фото генерала армии Сергея Суровикина, прогуливающегося с собственной супругой в плохо идентифицируемом месте, пока выглядит просто констатацией его нормального человеческого состояния. Но один снимок, выглядящий явно постановочным, не снял напряжение и вопросы, которые витают вокруг имени военачальника.

Почему промолчал Шойгу

Удивительное совпадение. Одновременно с появлением снимка четы Суровикиных журналисты попытались выяснить у российского министра обороны подробности судьбы генерала. И у Шойгу был прекрасный повод положить конец всем навязчивым спекуляциям. Но Сергей Кожугетович предпочел ответить молчанием. Даже не отреагировал дежурной фразой: «Пока без комментариев». А мог бы, например, отделаться от «писак» репликой, что с генералом, мол, все в порядке, отдыхает.

Судя по всему, решение о судьбе Сергея Суровикина еще не принято. И принимать его будут отнюдь не в Министерстве обороны, а, скорее всего, на уровне Верховного главнокомандующего.

Неопределенность момента подчеркивается еще и тем, что на сайте Министерства обороны генерал Суровикин все еще фигурирует как командующий Воздушно-космическими силами, хотя все помнят, что уже был назначен и.о. главы ВКС. Пауза в принятии гласного решения уже превосходит знаменитую мхатовскую.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

Фото на недолгую память

Фото бодрого Суровикина было получено не в результате «шпионской операции» или взлома скрытой камеры наблюдения, а опубликовано в канале Ксении Собчак. Сделано это, видимо, было с одной целью — немного снизить градус напряжения вокруг имени генерала. Ведь, с одной стороны, был расчет на то, что снимок разойдется по популярным Telegram-каналам и станет известен широкой аудитории. А с другой — происхождение фото вызывает вопросы. Да и форма обнародования превращает снимок в сугубо неофициальный документ.

Такой поворот раззадорил ловцов слухов и полунамеков. А потому одни источники со ссылкой на неназванных лиц заявляют о полной отставке Суровикина с последующим тихим переходом в одну из ветеранских организаций. Другие сообщают, что генерал получит назначение, но вдали от родины. Например, отправится в Ливию советником близкого к России маршала Халифы Хафтара. Недаром, мол, ливийского политика на днях посетил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Нужны ли медийные генералы

С самого начала СВО было заметно, что акцент в освещении событий делается на героизме рядового и младшего командного состава нашей армии. Имена командующих в первое время оставались в тени, а про Сергея Суровикина все узнали лишь в критический момент кампании, когда в ранге командующего объединенными силами он объявил о «тяжелом решении».

Затем много писали, что Херсон был оставлен, но войска были отведены на другой берег Днепра практически без потерь, затем заговорили о «линии Суровикина» — быстро созданной в поле многослойной обороне, о которую три месяца ломают зубы украинские войска.

И сейчас возникает резонный вопрос: генерал был переоценен и перехвален журналистами? Или кто-то решил взвалить на него неподъемный груз ошибок? Или он как-то был связан с выступлением Евгения Пригожина? Думаю, что ответы на эти вопросы многих наблюдателей интересует куда больше, чем возможное назначение Суровикина.

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