Севастополец разнес мемориал Пригожину и Уткину и надругался над флагом РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Севастополе задержали местного жителя, разнесшего стихийный мемориал предпринимателю Евгению Пригожину и командиру ЧВК «Вагнер» Дмитрию Уткину, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина ударил ногой портреты и зацепил российский флаг, за надругательство над которым возбуждено уголовное дело.

По данным канала, 21-летний Глеб М. разнес импровизированный мемориал у памятника адмиралу Корнилову на площади 300-летия Российского Флота. 25 августа мужчина ударил ногой портреты Пригожина и Уткина, попав по флагу РФ. Нарушителя заметили прохожие, после чего он скрылся.

Злоумышленника разыскали и задержали. Следствие предполагает, что он разгромил мемориал из-за негативного отношения к властям. Согласно информации канала, 7 сентября на него завели дело по статье о надругательстве над государственным флагом, ему грозит до года лишения свободы.

В конце августа в Красноярске задержали подростка, перевернувшего портреты Пригожина и Уткина лицом вниз у стихийного мемориала на Красной площади. СМИ писали, что 16-летнего нарушителя скрутили и положили лицом вниз, когда он попытался сбежать вслед за своим товарищем. С несовершеннолетними провели разъяснительную беседу в полиции.

Пригожин, Уткин и еще восемь человек, включая трех членов экипажа, погибли на борту бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.