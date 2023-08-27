Подростка задержали у стихийного мемориала Пригожину и Уткину в Красноярске В Красноярске задержали подростка, перевернувшего портреты Пригожина и Уткина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске у стихийного мемориала на Красной площади задержали подростка, перевернувшего лицом вниз портреты предпринимателя Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, сообщает NGS24.ru. По его информации, 16-летнего нарушителя скрутили и положили лицом на землю после того, как он попытался сбежать, что чуть ранее удалось его товарищу, вместе с которым он пришел на площадь. Спустя некоторое время к правоохранителям подошел и второй подросток.

С нами провели беседу. Так как мы ничего не разрушили... Штраф [будет] или [ограничатся] предупреждением. Я еще ничего не подписывал, объяснение пишу, — рассказал задержанный мальчик.

На месте происшествия были замечены машины правоохранительных органов. По данным издания, люди подходили к мемориалу по одному, не создавая толпы.

В пресс-службе красноярского МВД рассказали, что не будут штрафовать подростков. С несовершеннолетними провели разъяснительную беседу.

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», погиб в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области 23 августа. На борту самолета находились 10 человек, включая семерых пассажиров, среди которых был командир частной военной компании Дмитрий Уткин, все погибли. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 25 августа на месте происшествия обнаружили бортовые самописцы.