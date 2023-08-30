Что за стихотворение Бродского на могиле Пригожина, какой в нем смысл

Фото: NEWS.ru

Связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. На его могилу принесли много цветов, а также положили рядом с крестом рамку, в которую разместили отрывок из стиха Иосифа Бродского. Что там написано?

Похороны Пригожина прошли 29 августа в закрытом режиме. Родственники предпринимателя пожелали, чтобы на момент захоронения на кладбище находились только самые близкие друзья бизнесмена. Также не было караула, выстрелов вверх и госпочестей, предусматриваемых при погребении человека со званием Герой России.

«Прощание с Евгением Викторовичем состоялось в закрытом формате. Желающие проститься могут посетить Пороховское кладбище», — сообщила пресс-служба бизнесмена.

Пускать посетителей к могиле Евгения Пригожина стали утром 30 августа. На месте захоронения собралось много корреспондентов. Среди посетителей также были люди в военной форме и с нашивками с символикой ЧВК «Вагнер».

Что за стих на могиле Пригожина

На Пороховском кладбище осуществляются захоронения в родственные могилы. Евгений Пригожин был упокоен рядом с отцом. На могилу предпринимателя принесли рамку, в которую вставили отрывок из стихотворения Бродского «Натюрморт». Это заключительная часть большого произведения, в котором поэт рассуждает о тонкой грани между жизнью и смертью и заканчивает свои мысли строками: «Он говорит в ответ: — Мертвый или живой, разницы, жено, нет. Сын или Бог, я твой».

Бродский писал стих, когда в 31 год оказался при смерти. Летом 1971 года поэт внезапно попал в больницу, потеряв много крови, врачи предполагали рак. На фоне этой болезни поэт создал произведение на тему смерти. Развитие темы начинается с заглавия, слово «натюрморт» восходит к французскому «мертвая природа».

Размышляя о смерти, лирический герой Бродского приходит к мысли, что умереть — это то же, что стать вещью, увидеть себя со стороны, как в зеркале. Поэтому между мертвым и живым уже нет разницы.

Также на могиле Евгения Пригожина установлен деревянный крест «с крышей», который называется голубец. Они появились в Древней Руси. Славяне считали, что в могильном голубце душа умершего обретает убежище, а также может защитить людей от врагов и нечистой силы. Во время похорон родственники погребенного давали обещание следовать его заветам и приумножить честь рода.

Фото: NEWS.ru

Как проходили похороны Пригожина

Член думской фракции ЛДПР Василий Власов во время визита на Пороховское кладбище назвал прошедшие похороны триллером. Он заявил, что намеренно 29 августа отправился на Серафимовское кладбище, но не стал раскрывать имена людей, которые попросили его отвести внимание от места захоронения бизнесмена.

«Тайна с похоронами Евгения Викторовича — целый триллер. В принципе, он и при жизни достаточно много уделял внимания своей безопасности. Поэтому немудрено, что мало кто знал, что он похоронен именно здесь. Поэтому даже мне пришлось принять определенное участие в том, чтобы все родственники, которые вчера были здесь на похоронах, могли спокойно с ним проститься», — заявил он NEWS.ru.

Работники кладбища знали, что подготавливали могилу для Евгения Пригожина. Однако им также велели молчать о деталях похорон.

«У них свой участок, мы разобрали гранит, чтобы освободить место. О том, что у нас похоронят Пригожина, знали заранее, нас просили никому об этом не говорить. Мы и не сказали. Во вторник вечером, когда все закончилась и прошла информация о месте захоронения, сюда понаехало столько полиции, что нас всех выгнали. Хоронили Пригожина в закрытом гробу. Вот гроб был действительно дорогой», — рассказал работник.

Читайте также:

«Патриот погиб за Россию»: фото могилы Пригожина на Пороховском кладбище

Reuters: Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Песков назвал «преднамеренное злодеяние» версией крушения джета Пригожина