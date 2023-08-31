Вход по списку: как прошли тайные похороны командира ЧВК «Вагнер» Уткина

Фото: NEWS.ru

Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. Что известно об этом мероприятии и почему оно проходило в закрытом режиме?

Как прошла церемония прощания с Уткиным

На панихиду в храм на Федеральном военном мемориальном кладбище были допущены только члены семьи и близкие друзья. Церемония по пожеланию родственников прошла в закрытом режиме, но с оркестром и воинскими почестями. До основания ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин служил офицером спецназа ГРУ и награжден множеством государственных наград, имел звание Героя России.

Кладбище было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Безопасность обеспечивали полиция и Росгвардия. Они были вооружены, в том числе антидроновыми ружьями, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Внутри кладбища с утра уже зашли четыре кинолога с собаками. Они работают и внутри, и снаружи вдоль периметра. Безопасность обеспечивают полицейские совместно с вагнеровцами. По КамАЗу с ОМОНом дежурит на каждом из входов», — уточнял Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Кого пускали на похороны Уткина

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», на могилу Уткина посетителей кладбища пускали по позывному и исключительно по предварительно согласованному с родственниками списку.

«Правда, когда к воротам подошли более 20 человек с цветами, кто-то в камуфляже, охранники сделали послабление. Объявили, что после того, как простятся родные, отдельно допустят желающих по жетонам» — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Msk1.Ru, в церемонии прощания с Уткиным приняли участие около 50 человек из его близкого окружения. Среди них — мать командира ЧВК «Вагнер», его жена и дети.

Когда близкие Уткина покинули кладбище, к нему на могилу пришли военные из ВДВ и Росгвардии. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», людей с символикой ЧВК «Вагнер» на кладбище было мало.

Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Обстановка у Федерального военного мемориального кладбища Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище Фото: NEWS.ru Могила Дмитрия Уткина на Федеральном военном мемориальном кладбище

Где расположена могила Уткина

Дмитрий Уткин упокоился недалеко от Арки Памяти на кладбище мемориала «Пантеон защитников Отечества». На его могиле поставили стандартный деревянный крест, который позже будет заменен на памятник.

Рядом с местом захоронения Уткина расположена могила полковника Виталия Табачникова. Он был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, 11-й армии ВВС и ПВО Вооруженных сил России. Борт, в котором он находился, был сбит из ПЗРК в зоне СВО.

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах — крупнейшее военное кладбище в России, предназначенное для погребения отставных и действующих служащих высокого звания ВС РФ и граждан, имеющих особо важные, государственные заслуги перед страной.

На нем захоронены участник ВОВ, министр торговли РСФСР Всеволод Шиманский, экс-директор ФСБ России Николай Ковалев, супруга первого космонавта Юрия Гагарина Валентина, первая в истории СССР олимпийская чемпионка, легкоатлетка Нина Пономарева, создатель автомата Калашникова Михаил Калашников и многие другие выдающиеся личности.

Фото: NEWS.ru

Как погиб Уткин

Дмитрий Уткин вместе со связанным с ЧВК «Вагнер» бизнесменом Евгением Пригожиным значился в числе пассажиров потерпевшего крушение бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области 23 августа.

СК РФ 27 августа подтвердил гибель командира «музыкантов». В ведомстве заявили, что молекулярно-генетическая экспертиза доказала, что личности всех 10 погибших соответствуют списку всех тех, кто был на борту.

Похороны Евгения Пригожина состоялись 29 августа в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище. Они также прошли в закрытом режиме.

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