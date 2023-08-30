Двойник вдовы Пригожина посетила его могилу на Пороховском кладбище

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Двойник супруги бизнесмена Евгения Пригожина Ирина Красавина утром 30 августа посетили его могилу на Пороховском кладбище в Петербурге, передает Telegram-канал Baza. Ранее ряд СМИ перепутал ее с настоящей женой бизнесмена. Кроме родных с 9 утра на могилу пришло около 30 посетителей.

Бизнесджет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Как выяснилось позднее, среди пассажиров был и предприниматель, и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Всего на борту находились десять человек, все они погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия о теракте на борту.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Так, на церемонию пришли только самые близкие, однако конкретный список неизвестен. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

С утра 30 августа к могиле бизнесмена начали пускать посетителей.