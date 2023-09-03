Что известно о расследовании крушения самолета Пригожина: последние новости

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение 23 августа в Тверской области. На борту, помимо предпринимателя, находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена. Что известно о расследовании дела о катастрофе?

Гибель Евгения Пригожина: последние новости

Авторы Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сегодня написали, что сотрудникам компании «МНТ Аэро», которая управляла разбившимся бортом Евгения Пригожина, сообщили о закрытии фирмы. Все техники и пилоты должны явиться за расчетом.

«Всего у МНТ Аэро было три джета и все они обслуживали Пригожина: подсанкционный Hawker с бортовым RA-02791; еще один Hawker RA-02878; и разбившейся RA-02748 — Embraer. RA-02791 находится на приколе — у него закончился срок эксплуатации двигателей, из-за санкций его просто не могут реанимировать. Еще один Hawker RA-02878 с 13 августа на ремонте в Омске. С момента мятежа этот самолет курсировал между Петербургом и Минском и в итоге оказался в Сибири», — отметил источник.

Сообщается, что к середине августа 2023 года у фирмы «МНТ Аэро» был всего один самолет, способный летать. Его выставили на продажу за $5 миллионов по распоряжению Пригожина.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

«В день вылета, закончившегося катастрофой, самолет осматривали потенциальные покупатели, другим в этот же день отправили документы, фото, видео самолета. Embraer был основным и единственным бортом Пригожина и абсолютно непонятно, на чем бы он планировал передвигаться в дальнейшем, если бы сделка по продаже Embraer состоялась», — добавил «ВЧК-ОГПУ».

Официального подтверждения этой информации нет.

Кто занимается расследованием катастрофы самолета Евгения Пригожина

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области.

«Следственный комитет в рамках своего расследования катастрофы ищет виновных, Росавиация — причину авиационного происшествия. При этом оба ведомства проводят летную экспертизу, получают результаты „черных ящиков“, проводят анализ частей самолета и др. Если есть наличие взрывчатки, СК проводит взрывотехнические экспертизы», — заявил РБК адвокат Игорь Трунов.

Дело о крушении самолета бизнесмен поручено следователю Главного управления Следственного комитета России по особо важным делам Ивану Сибулу.

С 24 августа Росавиация и СК РФ не делали официальных заявлений об обстоятельствах падения бизнес-джета.

Почему в расследовании катастрофы не участвуют другие страны

30 августа Россия уведомила Бразилию, где был производен Embraer Legacy, об отказе дать возможность расследовать обстоятельства крушения самолета в соответствии с международными стандартами, сообщил Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA). Глава CENIPA бригадный летчик Марсело Морено отметил, что в случае, если Москва все-таки поменяет свое решение, то эксперты готовы помочь и в дистанционном формате.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров заявил, что Россия имеет право не предоставлять доступ иностранным специалистам к расследованию крушения самолета.

«По правилам расследования авиационных происшествий и катастроф, в чьей юрисдикции произошло событие, значит, та страна и расследует. <...> Мы действуем строго в рамках правил и собственных полномочий. Мы можем привлечь производителя самолета, можем и нет», — добавил он.

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