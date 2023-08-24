Всегда найдет виновных: что за следователь Сибул займется гибелью Пригожина

Фото: Московская академия Следственного комитета

Иван Сибул

Следователю Главного управления Следственного комитета России по особо важным делам Ивану Сибулу поручили дело о крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области. Что о нем известно?

Что случилось с Евгением Пригожиным в Тверской области

Вчера, 23 августа, бизнес-джет Embraer Legacy летел из Москвы в Санкт-Петербург. Он потерпел крушение в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. По одной из версий, борт мог разбиться в результате теракта на борту. В настоящее время информацию проверяют специальные службы. Все подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области. По данным СК, все десять человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

«По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Кто такой следователь Иван Сибул и чем он ранее занимался

Телеканал «Мир» в сентябре 2017 года выпустил репортаж, где журналисты рассказывали о работе российских следователей. Одним из героев сюжета стал на тот момент еще руководитель следственного отдела на воздушном и водном транспорте МСУТСК РФ Иван Сибул. Он признался, что допрашивает фигурантов дела, свидетелей и потерпевших в стенах кабинета гораздо чаще, чем где-то в полях. У него своя зона ответственности — аэропорты, пристани, корабли и самолеты. Чаще всего Сибулу достаются дела о коррупции и различных катастрофах.

«Сложнее расследовать дела, совершенные в условиях неочевидности. Когда мы знаем, что произошло преступление, однако это не зафиксировали камеры и нет прямых очевидцев. Тогда следствию приходится собирать доказательства по крупицам и косвенные показания — кто-то что-то видел, слышал», — говорил тогда Сибул.

Сибул и крушение Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

Следователю поручали различные резонансные дела о крушениях самолетов. Так, он изучал авиакатастрофу с SSJ 100 в Шереметьево в мае 2019 года, в результате которой погиб 41 человек. Лайнер сгорел после аварийной посадки в аэропорту. Сибулу потребовалось всего полгода, чтобы установить все детали ЧП.

Командира воздушного судна Дениса Евдокимова в июне 2023 года приговорили к шести годам колонии-поселения. Такое решения вынес судья Химкинского городского суда. Также Евдокимову на три года запретили управлять авиатранспортом. Он не признал вину и настаивал, что самолет был непригоден для полетов, а в день катастрофы в лайнер попала молния.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба)», — отметили в СКР.

Сибул и крушение Ан-148 в Подмосковье

В феврале 2021 года Ан-148 вылетел из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он рухнул в Раменском районе Подмосковья. Никто не выжил.

«По уголовному делу организован и проводится весь комплекс следственных и процессуальных действий, необходимых судебных экспертиз, направленных на установление обстоятельств происшествия и виновных лиц. Следствие продолжается. В настоящее время обвинение по уголовному делу никому не предъявлено. Данный вопрос, в том числе оценка действий руководства АО „Саратовские авиалинии“, будет рассмотрен после сбора и анализа достаточных для принятия таких решений доказательств», — заявил тогда Иван Сибул.

Сибул и авиакатастрофа во Внуково

Сибул занимался расследованием авиакатастрофы в аэропорту Внуково в 2014 году, когда погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Самолет Dassault Falcon 50EX, в котором находился бизнесмен и еще три члена экипажа, столкнулся с выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной.

По этому делу к различным срокам лишения свободы были приговорены водитель снегоуборочной машины, его начальник, а также диспетчеры и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением.

Читайте также:

СКР возбудил дело по факту авиакатастрофы в Тверской области

«До нас добрались»: очевидец о реакции сельчан на авиакатастрофу под Тверью

Дело о крушении самолета Пригожина отдадут следователю с подходящим опытом