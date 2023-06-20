Пилоту сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» вынесли приговор Пилота горевшего в Шереметьево SSJ 100 приговорили к шести годам колонии

Фото: СК РФ

Кадр видео катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево в 2019-м

Дениса Евдокимова, пилота «Cуперджета», потерпевшего в 2019 году катастрофу в столичном аэропорту Шереметьево, приговорили к шести годам колонии-поселения, передает Telegram-канал Следкома. Такое решения вынес судья Химкинского городского суда. Также Евдокимову на три года запретили управлять авиатранспортом. Он не признал вину и настаивает, что самолет был непригоден для полетов, а в день катастрофы в лайнер попала молния.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба), — говорится в сообщении СКР.

5 мая 2019 года самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в «Шереметьево» через 28 минут полета. При жесткой посадке у SSJ 100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

На следующий день после катастрофы СК называл несколько версий трагедии. Среди них — недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и сложные метеоусловия.