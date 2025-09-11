Празднование Дня города в Москве
Крестный отец Sukhoi Superjet ушел из совета Уральского завода авиации

Михаил Погосян ушел с поста главы совета директоров Уральского завода авиации

Михаил Погосян Михаил Погосян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший гендиректор ОАК Михаил Погосян, один из создателей проекта самолета Sukhoi Superjet 100, покинул пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, сообщил источник «Ведомостей» на одном из авиапредприятий. Эту информацию подтвердил собеседник издания из числа акционеров УЗГА.

Место Погосяна занял гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Он возглавляет холдинг с 2016 года. В 2000-х годах Игорь Насенков трудился в дочерних компаниях КамАЗа, а с 2009 по 2015 год занимал должность первого замглавы концерна «Радиоэлектронные технологии», входящего в структуру Ростеха.

«Технодинамика» владеет более 50% акций УЗГА и принадлежит ГК «Динамика». В структуре последней — 75% минус одна акция у предпринимателя Виктора Григорьева, а блокпакет — у госкорпорации «Ростех».

Уральский завод гражданской авиации разрабатывает и выпускает региональные пассажирские самолеты «Байкал», «Ладога» и «Освей», а также учебно-тренировочный УТС-800 и беспилотник «Альтиус».

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ генерал-лейтенанта Валентину Казакову. Также на должность заместителя начальника службы — начальника департамента разрешительно-визовой работы назначен генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

