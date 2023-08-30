Reuters: Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина

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Россия уведомила об отказе расследовать обстоятельства крушения бизнесджета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами, сообщает Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA). Глава CENIPA бригадный летчик Марсело Морено отметил, что в случае, если Москва все-таки согласится на международное расследование, эксперты готовы участвовать в нем и в дистанционном формате.

Они не обязаны [соглашаться на это расследование], им только рекомендуют это сделать. Но если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека, — заявил агентству Морено.

Американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс выразил разочарование по этому поводу.

Я думаю, это очень печально. Я думаю, что это вредит прозрачности российского расследования, — сказал Кокс.

Ранее американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепе США вопросы, касающиеся пресечения военных преступлений и их расследования, заявила, что в Соединенных Штатах по-прежнему пытаются выяснить все обстоятельства смерти бизнесмена Евгения Пригожина. Она предположила, что на борту самолета была взрывчатка.