Филипп & Asti: удастся ли музе Киркорова Анне Дзюбе стать второй Лободой Что известно об украинской певице Анне Дзюбе и почему она стала новой фавориткой короля российской поп-сцены

Филипп Киркоров, Anna Asti / Фото Артем Соболев/NEWS.ru

Филипп Киркоров всё чаще появляется на публике с певицей Anna Asti (Анна Дзюба, однофамилица футболиста Артёма Дзюбы). Накануне 55-летия поп-король записал с ней дуэт на песню «Хобби», демонстративно обнимал артистку на глазах журналистов за кулисами своего скандального юбилейного концерта в Кремлёвском дворце и выступил с исполнительницей на одной сцене на недавнем вручении музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS». Отвечая на вопрос об отношениях с 31-летней певицей, Киркоров на днях назвал её своей музой. Что известно об Анне Дзюбе, почему Филипп Бедросович так покровительствует Asti и кто сравнивает её со Светланой Лободой — в материале NEWS.ru.

Кто назвал Anna Asti «двойником Лободы»

Впервые Филипп Киркоров представил Анну как свою новую музу на концерте в Кремлёвском дворце 30 апреля, после которого певца из-за номера с крестом обвинили в оскорблении чувств верующих. Это было в день рождения поп-короля. Артист рассказал, что познакомился с молодой певицей в тяжёлый для себя и для неё период.

Прошлый год был для меня непростой. Много случилось в моей жизни перемен. И Анна пришла ко мне в рождественскую ночь, поделилась, как непросто складывается сейчас и её жизнь. Я ей сказал, что всё будет хорошо, ещё смеяться будешь, улыбаться. Родилась [совместная] песня. И мы её вам споём, — произнёс со сцены Киркоров, предваряя исполнение песни «Хобби».

За кулисами Кремлёвского дворца в присутствии журналистов Филипп Киркоров называл Анну «моё солнышко» и на «ты» — она обращалась к нему исключительно на «вы». В нескольких шагах от обнимавшейся перед телекамерами пары Asti ожидал мужчина, которого Киркоров представил как «мужа Ани Стаса». О близких отношениях с бизнесменом Станиславом Юркиным сама артистка сообщила около двух лет назад. Тогда Анна являлась солисткой популярного дуэта Artik & Asti и была... брюнеткой, даже близко не напоминающей Светлану Лободу.

Однако теперь ставшая блондинкой Дзюба, по мнению экс-продюсера Лободы Нателлы Крапивиной, стала «двойником» её бывшей подопечной. Обвинения в копировании образа Лободы прозвучали в адрес Asti после совместного появления Киркорова и Анны на вручении премии «ЖАРА MUSIC AWARDS».

На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в её образ. Света (обращение к Лободе. — NEWS.ru), тебя клонировали! — заявила Нателла Крипивина в соцсетях.

Совместный снимок Asti с Филиппом Киркоровым продюсер снабдила саркастичной подписью: «Слегка располневшая „Лобода“ на фото с таинственным незнакомцем». Крапивина сделала вид, будто не узнала Киркорова, с которым у неё давний конфликт, и «уколола» Asti: та не раз признавалась в интервью, что лишний вес для неё больная тема.

Кто такая Анна Дзюба и почему она ушла из группы Artik & Asti

Сценическим партнёром Asti в то время был режиссёр, композитор, певец с Украины Артём Умрихин, знаковая фигура для российского шоу-бизнеса. Он является автором хитов Джигана, Юлии Савичевой, Ивана Дорна, Димы Билана, Анны Седоковой и многих других популярных исполнителей.

По словам Артёма Умрихина, он познакомился с Анной Дзюбой в 2011 году, когда искал исполнительницу для своего нового музыкального проекта. Трек уроженки украинского города Черкассы продюсер обнаружил в интернете. Он разыскал певицу и предложил ей сотрудничество. Так родился дуэт Artik & Asti и звучный псевдоним артистки.

С 2013 по 2021 год песни группы возглавляли многие российские музыкальные чарты. Два альбома Artik & Asti из трёх получили статус платиновых (этот статус присуждается в России профессиональным сообществом за продажу от 50 тысяч экземпляров альбома в цифровом формате. — NEWS.ru). Artik & Asti собрали награды почти всех отечественных музпремий.

В ноябре 2021 года стало известно об уходе Анны из коллектива. Свой поступок она объяснила тем, что «переросла дуэт». Вместо Дзюбы Артём Умрихин пригласил в Artik & Asti другую исполнительницу — Севиль Велиеву.

«На теле Киркорова даже прыщик бесплатно не вскочит!»

Музыкальный промоутер Роман Кириллов заверил NEWS.ru, что подобные истории «происходят в шоу-бизнесе сплошь и рядом и являются настоящей головной болью продюсеров».

Исполнительницы «вырастают» и мнят себя звёздами. Мол, «я — талант, сама по себе, и заслуги продюсера в моём успехе минимальны». Если девушка при этом замуж выходит, то вообще тушите свет, — признался Роман Кириллов.

По его словам, после свадьбы мужья нередко «начинают подзуживать» певиц повысить гонорарную планку, убеждая вторую половину, что продюсеры недооценивают исполнительницу.

Поддерживаемые мужьями, солистки уходят «на свободу». Где очень быстро выясняется, что сама по себе, без группы конкретная исполнительница публике мало интересна. Сколько звёздочек таким образом рухнули с небосклона — не сосчитать! — отметил промоутер.

Дуэт со звездой первого эшелона Кириллов назвал старым проверенным способом остаться на плаву для любого артиста, который хочет удержать внимание либо преподнести себя публике в новом качестве. Что касается Киркорова, за годы карьеры он не раз выступал опекуном молодых дарований: Анастасии Стоцкой, Дмитрия Колдуна, сестёр Толмачёвых, Ани Лорак, Натальи Гордиенко из Молдавии, супруги британско-украинского предпринимателя пакистанского происхождения Мохаммеда Захура Камалии.

В беседе с NEWS.ru экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник усомнился, что Филипп Киркоров продвигает своих протеже из одной симпатии.

С чего бы вдруг [Киркоров] взялся продвигать за просто так нового исполнителя или исполнительницу?! Это же сам Киркоров! На его звёздном теле даже прыщик не вскочит за бесплатно! — выразил свою точку зрения Леонид Дзюник.

Он признал, что на продвижении молодых исполнителей в шоу-бизнесе «можно очень хорошо заработать». Стоимость раскрутки певцов экс-директор «Тату» оценил в «несколько миллионов долларов».

Роман Кириллов и Леонид Дзюник согласились, что новым цветом волос, манерой держаться и формами Anna Asti действительно напоминает Светлану Лободу. По их мнению, Анне совсем не обязательно копировать образ сошедшей с российского небосклона из-за событий на Украине звезды, место которой ей теперь прочат в шоу-бизнесе. Дзюник подчеркнул, что «вокал, харизма, внешние данные — в ней всё есть». Присутствие рядом человека, способного обеспечить дуэт с «самим Филиппом Киркоровым», добавил он, «значительно повышает шансы на успех».

Кстати, способности Дзюбы отмечала одна из самых взыскательных к молодёжи российских певиц Лариса Долина. Год назад она призналась, что её внучка знает все песни Анны. Артистка назвала Дзюбу талантливой певицей и заявила, что если бы хотя бы 50% всех молодых исполнителей были так же хороши, как Анна, она была бы спокойна за будущее российской эстрады.