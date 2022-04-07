Сбежали от суда на пляж? В чём обвиняют покинувших Россию звёздных блогеров

Административное дело против рэпера Моргенштерна о возможной пропаганде наркотиков в одном из клипов получило новый виток. Как рассказал адвокат артиста Сергей Жорин, в суд вернули дело, где фигурировала экспертиза о сходстве изображённой на груди музыканта татуировки с листьями конопли. Есть вопросы у правоохранителей и к хип-хоп-исполнителю Джигану (Денису Устименко), которого ждут в Савёловском суде Москвы по делу о пропаганде однополой любви. А певицу Инстасамку (Дарью Зотееву) подозревают в развратных действиях в присутствии несовершеннолетних. Все трое популярных блогеров сейчас находятся в ОАЭ. Насколько серьёзны их проблемы с законом и собираются ли звёзды вернуться с пляжей — в материале NEWS.ru.

«Поймать Джигана долго не удавалось»

Управляющий партнёр Международного концертного агентства «Ру-Концерт» (организует выступления артистам шоу-бизнеса и блогерам) Кирилл Чибисов в беседе с NEWS.ru удивился, что претензии к поведению кумиров молодёжи возникли лишь сейчас.

Ситуация возникла не вчера и даже не год назад. Значительно раньше. Но никто не видел проблему. Подписчики обсуждали, что ещё придумал Джиган и выкинула Инстасамка, а молодые родители с умилением рассказывали, что «пятилетний малыш знает наизусть хиты Моргенштерна». И только теперь общественные активисты «проснулись», — удивился Кирилл Чибисов.

В конце 2021 года исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», ведущий психолог МГТУ им. Н. Э. Баумана Юрий Оболонский потребовал через суд от Джигана 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Возмущение общественника вызвали опубликованные в соцсетях артиста видео, где рэпер обращался к зрителям в оскорбительной форме, а также призывал совершить действия, которые, по мнению Оболонского, можно расценить как предложения сексуального характера. Опираясь на опыт работы с детьми, истец-психолог допустил, что высказывания Джигана наносят вред психике несовершеннолетних, которых немало среди подписчиков исполнителя.

Джиган/Денис Устименко iamgeegun/vk.com

В беседе с NEWS.ru Юрий Оболонский рассказал, что судебное разбирательство против музыканта началось только сейчас, так как «Джигана долго не удавалось поймать, сначала он жил по одному адресу, а затем съехал в неизвестном направлении».

Нам с адвокатом пришлось искать адрес прописки, чтобы соблюсти гражданские права Джигана и официально оповестить его о моей претензии, — объяснил Юрий Оболонский.

На днях состоялось первое заседание, куда, по словам Юрия Оболонского, не явился ни ответчик, ни его представитель. Суд принял все видео, которые истец предоставил в качестве основного доказательства вины Джигана. Следующее слушание состоится в мае. Общественник предполагает, что рэпер и его юристы снова проигнорируют вызов в суд.

Судя по сообщениям в соцсетях, Джиган находится то в Бразилии, то в Аргентине, а сейчас он в Дубае. Но, по счастью, суд имеет право принять решение в отсутствие стороны ответчика, — отметил Юрий Оболонский.

Он подчеркнул, что обратился в суд не за получением денег, а для создания прецедента. По мнению Оболонского, «публичным людям непозволительно вести себя так, как Джиган, особенно с учётом возраста его аудитории». Общественник выразил надежду, что в случае обвинительного приговора рэперу «остальные блогеры испугаются и перестанут зарабатывать на деструктивном хайпе». Наказание рублём Оболонский назвал самым действенным методом наказания «распоясавшихся интернет-деятелей».

Для телефонного общения Джиган оказался недоступен. Директор исполнителя сообщил NEWS.ru, что «не в курсе судебных заседаний». На наш вопрос о местонахождении рэпера его представитель ответить отказался.

Майор «не прощает» Моргенштерна

Директор Моргенштерна Владимир Шавгулидзе также был немногословен. Он оставил без ответа вопросы о том, как Моргенштерн оценивает новые претензии Следственного комитета и планирует ли вернуться в Россию.

Для чего вам эта информация? Нет, мы не будем ничего освещать, — заявил представитель музыканта.

Алишер Валеев/Моргенштерн Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин прокомментировал NEWS.ru сообщения о том, что в отношении музыканта возбудили новое административное дело. Спикер объяснил, что в суд отправили «старое дело».

Это старое дело снова отправили в суд. Вы, наверное, уже забыли историю о том, как Моргенштерна пытались привлечь к ответственности за татуировки? А майор Богданов из Набережных Челнов помнит всё. И не прощает! В одночасье ставший знаменитым сотрудник наркоконтроля с первой попытки не смог убедить суд в том, что ботаническая экспертиза, которую провела «снубдоговская академия», заслуживает того, чтобы суд принял её в качестве доказательств. Дело вернули, — отметил Жорин.

Инстасамка развращала малолетних?

Тучи над головой блогера и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) начали сгущаться давно. Сначала на неё писали жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор родительские сообщества Свердловской области, по мнению которых, в песнях исполнительницы, содержащих нецензурную лексику, пропагандируется проституция. Но доследственная проверка в отношении звезды началась только после обращения депутата Госдумы Яны Лантратовой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Дарья Зотеева/Инстасамка samkaofficial/vk.com

Парламентарий считает, что поведение Дарьи Зотеевой и её бойфренда Олега Маникена Еропкина в ходе концерта в Волгограде в 2021 году можно расценить как развратные действия в присутствии несовершеннолетних (ст.135 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет). Среди фанатов Инстасамки также много детей и подростков.

Однако объясняться со следователями Дарья Зотеева не стала и на днях улетела в ОАЭ. Из Дубая Инстасамка ведёт Telegram-канал, в котором пишет о своём «разбитом моральном состоянии», из-за которого в Москве у неё «не было настроения снимать клипы и делать музыку».

Мы уехали, потому что очень любим своё дело и хотим работать, снимать клипы, делать музыку, а в Москве сейчас с этим проблемы. <...> Я не могу делать тусовую и весёлую музыку, когда мне грустно и тревожно, — призналась Дарья Зотеева.

Инстасамка заявила, что пока не планирует возвращаться на родину и билет в Эмираты был ею куплен в один конец.