Представитель Киркорова вновь опровергла информацию об эмиграции артиста

Филипп Киркоров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что информация об эмиграции артиста не соответствует действительности. Музыкант готовится к юбилейному туру по России, приводит слова представителя артиста РИА Новости.

Готовимся к юбилейному туру по России, который стартует уже в июне. Всё остальное провокации и сплетни, — сказала Успенская.

На этот раз слухи об отъезде Киркорова связаны с номером в его концерте, который прошёл 30 апреля в Кремлёвском дворце. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появился огромный светящийся крест, внутри которого находилась «распятая» актриса. Во время исполнения номера певец ходит по этому кресту.

В итоге в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что Киркоров якобы готовится к отъезду из-за критики в свой адрес.

Ранее пресс-секретарь российского исполнителя Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла слухи о планах артиста уехать из России. На этот раз «поводом» для эмиграции назвали слова Киркорова в защиту покинувшего страну Максима Галкина.