Представители Киркорова опровергли слухи об эмиграции артиста

Филипп Киркоров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского исполнителя Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о планах артиста уехать из России, передаёт РЕН ТВ. Ранее 2 мая появилась новость, что певец планировал уехать в Израиль.

Я больше склоняюсь к правдивым источникам. Могу уверить, у вас неправдивый источник. Информация об этом — сплетни и провокации, — сообщила представитель Киркорова на вопрос о планах певца покинуть Россию.

Народный артист России Филипп Киркоров ранее прокомментировал высказывания главреда российского телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина. В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она заявила, что считает Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми, геем.

По мнению медиаменеджера, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения». Киркоров в видеообращении призвал Симоньян не распространять слухи и сплетни о других людях.