«Разврат ещё не самое страшное»: какие нравы царят за кулисами шоу-бизнеса

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«Певицы рассказывают о домогательствах ради хайпа»
Музыкальный продюсер Александр Яковлев, многие годы работающий в шоу-бизнесе с молодёжными коллективами, лично знаком с Огурцовой и Мильниченко. В беседе с NEWS.ru он отказался верить, что его коллега мог домогаться девушку.
То, что Мильниченко не подаёт в суд на Женю, абсолютно ничего не значит. Вы можете себе представить, что такое суды по данному поводу? «А расскажите... А докажите... А вспомните...». Зная Сергея, я уверен, что ему жаль тратить свою жизнь на выяснение этих отношений. Он здравомыслящий человек и отдаёт отчёт уровню бреда, знает цену этим «откровениям», — заявил Яковлев.
По мнению продюсера, экс-солистка «Ранеток» не производит впечатление жертвы многолетних издевательств со стороны продюсера и таким образом просто «ловит хайп». Он напомнил, что «темы мордобоя и трусов остаются самыми животрепещущими и востребованными у публики». И отметил счастливый брак Мильниченко с другой экс-солисткой группы — Натальей Щёлковой, которая на 24 года младше мужа.
Все мы живые люди и в музыкальном коллективе тоже могут возникать чувства. Наташа же претензий не предъявляла? Вышла замуж за Мильниченко, живут поныне, растят детей, у них всё хорошо, — подчеркнул продюсер.
Экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник также считает рассказ Евгении Огурцовой об ужасах работы в «Ранетках» похожим на выдумку. Он предположил, что кто-то мог «надоумить её хайпануть на скандале», и признал, что результат был достигнут: «Ну кто сейчас помнит „Ранеток“? Местечковый проект, а в скандальном ракурсе хотя бы вспомнили всей страной, что была такая группа».
Сергей Мильниченко, по словам Александра Яковлева, является «человеком тонкой конструкции, безумно творческим». В 1995-1997 годах считался одним из лучших аранжировщиков и продюсеров в России. Яковлев привёл в пример спродюсированый Сергеем Мильниченко альбом певца Андрея Губина «Зима-холода», невероятно популярный в своё время. Основанную Мильниченко в 2005 году группу «Ранетки» Яковлев сравнил с «Иванушками International», созданными ровно 10 годами раньше, в 1995-м, продюсером Игорем Матвиенко.
«Иванушки» — трио, «Ранетки» были квартетом. Однако суть одна: абсолютно разноплановые участники. Один (одна) — красавчик (красотка), второй (вторая) — смешной рыжий (смешная рыжая), третий (третья) — флегматичный романтик. Правда, в отличие от хитов «Иванушек», многие из которых хорошо известны, песни «Ранеток» не смогу сейчас вспомнить. Помню стиль, он мне нравился, нечто а-ля группа «Звери», декларировали дерзкую молодёжную музыку. Флёр очень позитивный и клёвый. И Серёга (Сергей Мильниченко. — NEWS.ru) совершенно не вписывается в инкриминируемый ему теперь Женей Огурцовой образ извращенца-насильника-дикаря, — убеждён Александр Яковлев.
Экс-директор «Тату» признался, что однажды «врезал» Лене Катиной
Экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник по просьбе NEWS.ru рассказал, как устроена работа руководителей музыкальных коллективов с несовершеннолетними. По его словам, сотрудничество с подростками ведётся на основе нотариально заверенных доверенностей от родителей. Во время взлёта «Тату», уточнил Дзюник, у него было шесть таких доверенностей — от родителей солисток Лены Катиной и Юли Волковой, а также четырёх участниц балета. За каждую девочку директор «отвечал головой».
Относился, как к дочерям. Собственно, мои родные дочери находились в таком же возрасте в то время. Мог дать по пятой точке, если не слушались. Один раз треснул Ленку (Катину. — NEWS.ru) зонтиком в аэропорту: надо было проходить на посадку в самолёт, а она с мальчиками познакомилась, заболталась и не шла. Я и врезал несильно. Она губы надула, но на посадку прошла, — рассказал Дзюник.
Вернувшись в Москву, Леонид, по его словам, сразу рассказал об инциденте маме Лены. «Мало треснул, надо было сильнее», — ответила та.
Бывший директор «Тату» добавил, что никогда не отказывал подопечным девушкам в помощи даже в обычной жизни. Он вспомнил, как Юлия Волкова, жившая неподалёку, не раз звонила с просьбой разрешить ей и подруге принять душ у него дома, когда в её квартире отключали горячую воду.
Они приезжали и мылись. И никто к Юле не приставал. Лена Волкова как-то рассказывала в одной телепрограмме о том, что в 11 лет пережила сложную ситуацию, однако это было никак не связано с шоу-бизнесом и тем более со мной, — отметил Леонид Дзюник.
Кто из звёзд шоу-бизнеса жаловался на домогательства и обман продюсеров
Тема харассмента в шоубизнесе стара как мир. Экс-солистки группы «ВИА Гра» Ани Лорак, Оля Полякова, Татьяна Найник жаловались в многочисленных интервью на Константина Меладзе, который якобы проявлял к ним повышенный мужской интерес. Продюсер проигнорировал их упрёки, за брата тогда вступился Валерий Меладзе, заявив об уважительном отношении Константина к женщинам и попытках артисток попиариться на его имени. Певицы Алиса Вокс, Наталья Штурм, Нюша также сетовали, что пережили домогательства со стороны известных музыкальных продюсеров, однако не раскрыли имён своих обидчиков.
Вика Цыганова пару лет назад
Нередко артисты ссорятся со своими продюсерами и из-за денег. Так, летом этого года актриса, певица Настасья Самбурская проиграла продюсеру Виктору Дробышу в суде. Звезда сериала «Универ» утверждала, что Дробыш и сотрудники его продюсерского центра перестали заниматься её раскруткой, и требовала расторгнуть договор, согласно которому она должна отдавать продюсеру 70% своих доходов. Суд счёл аргументы Самбурской безосновательным и оставил действие договора в силе до даты его окончания — 1 июня 2022 года.
Анна Калашникова: «Надо дать отпор и сразу обращаться в полицию»
Леонид Дзюник признал, что среди продюсеров встречаются любители «клубнички», но, по его мнению, такой тип людей — всё-таки скорее исключение в современном шоу-бизнесе.
Гораздо чаще босс музыкального коллектива озабочен более прозаическими вещами: как вернуть вложенные в проект деньги и заработать, а не затащить в постель девочку или мальчика. Наоборот, молодёжь нынче ого-го зубастая — я лично знаю случаи, когда юные и хваткие сами тащили продюсера в койку, считая, что это самый короткий путь к славе, — заявил экс-директор «Тату».
Леонид добавил, что на самом деле шоубиз «страшен не столько домогательствами и развратом», сколько неспособностью молодых артистов, попавших в тусовку, сопротивляться увлечению алкоголем и наркотиками. Пристрастие к различным стимуляторам, отметил Дзюник, накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь артиста, и лишь немногие находят в себе силы отказаться от запрещённых веществ.
Актриса, певица, Анна Калашникова призналась NEWS.ru, что «много и часто сталкивалась с недвусмысленными предложениями в шоу-бизнесе — и в юности, и до сих пор». Но назвала проблему харассмента надуманной и раздутой. Главное, считает она, — чётко обозначить личные границы и уметь их отстаивать.
Ты даёшь понять продюсеру, что «спасибо, нет», переводишь его «заманчивое предложение» в шутку. Никаких проблем и последствий это, как правило, не несёт, — рассказала Анна.
В противном случае, убеждена Калашникова, необходима жёсткая реакция. Она посоветовала коллегам, подвергшимся харассменту, сразу обращаться в полицию, добавив, что «никаких компромиссов тут быть не может».