«Разврат ещё не самое страшное»: какие нравы царят за кулисами шоу-бизнеса

Новая порция заявлений экс-участницы группы «Ранетки» Евгении Огурцовой о якобы имевших место домогательствах со стороны продюсеров коллектива шокировала многих. Подобные откровения прозвучали уже не в первый раз, однако основатель «Ранеток» Сергей Мильниченко, главный антигерой её рассказа, не оспаривал слова бывшей солистки в суде. Значит ли это, что рассказанное певицей об «оргиях и издевательствах» над несовершеннолетними — правда, чем закончился скандал с обвинениями Константина Меладзе в попытках харассмента, выдвинутые против него экс-солистками «ВИА Гры», и какие нравы царят за кулисами шоу-бизнеса сейчас, выяснил NEWS.ru.

«Певицы рассказывают о домогательствах ради хайпа»

Музыкальный продюсер Александр Яковлев, многие годы работающий в шоу-бизнесе с молодёжными коллективами, лично знаком с Огурцовой и Мильниченко. В беседе с NEWS.ru он отказался верить, что его коллега мог домогаться девушку.

То, что Мильниченко не подаёт в суд на Женю, абсолютно ничего не значит. Вы можете себе представить, что такое суды по данному поводу? «А расскажите... А докажите... А вспомните...». Зная Сергея, я уверен, что ему жаль тратить свою жизнь на выяснение этих отношений. Он здравомыслящий человек и отдаёт отчёт уровню бреда, знает цену этим «откровениям», — заявил Яковлев.

По мнению продюсера, экс-солистка «Ранеток» не производит впечатление жертвы многолетних издевательств со стороны продюсера и таким образом просто «ловит хайп». Он напомнил, что «темы мордобоя и трусов остаются самыми животрепещущими и востребованными у публики». И отметил счастливый брак Мильниченко с другой экс-солисткой группы — Натальей Щёлковой, которая на 24 года младше мужа.

Все мы живые люди и в музыкальном коллективе тоже могут возникать чувства. Наташа же претензий не предъявляла? Вышла замуж за Мильниченко, живут поныне, растят детей, у них всё хорошо, — подчеркнул продюсер.

Экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник также считает рассказ Евгении Огурцовой об ужасах работы в «Ранетках» похожим на выдумку. Он предположил, что кто-то мог «надоумить её хайпануть на скандале», и признал, что результат был достигнут: «Ну кто сейчас помнит „Ранеток“? Местечковый проект, а в скандальном ракурсе хотя бы вспомнили всей страной, что была такая группа».

Группа «Ранетки» Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Сергей Мильниченко, по словам Александра Яковлева, является «человеком тонкой конструкции, безумно творческим». В 1995-1997 годах считался одним из лучших аранжировщиков и продюсеров в России. Яковлев привёл в пример спродюсированый Сергеем Мильниченко альбом певца Андрея Губина «Зима-холода», невероятно популярный в своё время. Основанную Мильниченко в 2005 году группу «Ранетки» Яковлев сравнил с «Иванушками International», созданными ровно 10 годами раньше, в 1995-м, продюсером Игорем Матвиенко.

«Иванушки» — трио, «Ранетки» были квартетом. Однако суть одна: абсолютно разноплановые участники. Один (одна) — красавчик (красотка), второй (вторая) — смешной рыжий (смешная рыжая), третий (третья) — флегматичный романтик. Правда, в отличие от хитов «Иванушек», многие из которых хорошо известны, песни «Ранеток» не смогу сейчас вспомнить. Помню стиль, он мне нравился, нечто а-ля группа «Звери», декларировали дерзкую молодёжную музыку. Флёр очень позитивный и клёвый. И Серёга (Сергей Мильниченко. — NEWS.ru) совершенно не вписывается в инкриминируемый ему теперь Женей Огурцовой образ извращенца-насильника-дикаря, — убеждён Александр Яковлев.

Экс-директор «Тату» признался, что однажды «врезал» Лене Катиной

Экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник по просьбе NEWS.ru рассказал, как устроена работа руководителей музыкальных коллективов с несовершеннолетними. По его словам, сотрудничество с подростками ведётся на основе нотариально заверенных доверенностей от родителей. Во время взлёта «Тату», уточнил Дзюник, у него было шесть таких доверенностей — от родителей солисток Лены Катиной и Юли Волковой, а также четырёх участниц балета. За каждую девочку директор «отвечал головой».

Относился, как к дочерям. Собственно, мои родные дочери находились в таком же возрасте в то время. Мог дать по пятой точке, если не слушались. Один раз треснул Ленку (Катину. — NEWS.ru) зонтиком в аэропорту: надо было проходить на посадку в самолёт, а она с мальчиками познакомилась, заболталась и не шла. Я и врезал несильно. Она губы надула, но на посадку прошла, — рассказал Дзюник.

Вернувшись в Москву, Леонид, по его словам, сразу рассказал об инциденте маме Лены. «Мало треснул, надо было сильнее», — ответила та.

Группа «Тату» Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Бывший директор «Тату» добавил, что никогда не отказывал подопечным девушкам в помощи даже в обычной жизни. Он вспомнил, как Юлия Волкова, жившая неподалёку, не раз звонила с просьбой разрешить ей и подруге принять душ у него дома, когда в её квартире отключали горячую воду.

Они приезжали и мылись. И никто к Юле не приставал. Лена Волкова как-то рассказывала в одной телепрограмме о том, что в 11 лет пережила сложную ситуацию, однако это было никак не связано с шоу-бизнесом и тем более со мной, — отметил Леонид Дзюник.

Кто из звёзд шоу-бизнеса жаловался на домогательства и обман продюсеров

Тема харассмента в шоубизнесе стара как мир. Экс-солистки группы «ВИА Гра» Ани Лорак, Оля Полякова, Татьяна Найник жаловались в многочисленных интервью на Константина Меладзе, который якобы проявлял к ним повышенный мужской интерес. Продюсер проигнорировал их упрёки, за брата тогда вступился Валерий Меладзе, заявив об уважительном отношении Константина к женщинам и попытках артисток попиариться на его имени. Певицы Алиса Вокс, Наталья Штурм, Нюша также сетовали, что пережили домогательства со стороны известных музыкальных продюсеров, однако не раскрыли имён своих обидчиков.

Певица «Нюша»/Анна Шурочкина Natalia Shakhanova/Global Look Press

Вика Цыганова пару лет назад рассказала о напряжённых отношениях с Иосифом Кобзоном. Причиной антипатии, по её мнению, стал отказ артистки от приглашения певца прийти к нему в гостиничный номер во время совместных гастролей. Певица вспоминала: Кобзон в течение трёх лет не разговаривал с ней, якобы обидевшись, что Цыганова «не спела ему колыбельную».

Нередко артисты ссорятся со своими продюсерами и из-за денег. Так, летом этого года актриса, певица Настасья Самбурская проиграла продюсеру Виктору Дробышу в суде. Звезда сериала «Универ» утверждала, что Дробыш и сотрудники его продюсерского центра перестали заниматься её раскруткой, и требовала расторгнуть договор, согласно которому она должна отдавать продюсеру 70% своих доходов. Суд счёл аргументы Самбурской безосновательным и оставил действие договора в силе до даты его окончания — 1 июня 2022 года.

Анна Калашникова: «Надо дать отпор и сразу обращаться в полицию»

Леонид Дзюник признал, что среди продюсеров встречаются любители «клубнички», но, по его мнению, такой тип людей — всё-таки скорее исключение в современном шоу-бизнесе.

Гораздо чаще босс музыкального коллектива озабочен более прозаическими вещами: как вернуть вложенные в проект деньги и заработать, а не затащить в постель девочку или мальчика. Наоборот, молодёжь нынче ого-го зубастая — я лично знаю случаи, когда юные и хваткие сами тащили продюсера в койку, считая, что это самый короткий путь к славе, — заявил экс-директор «Тату».

Леонид добавил, что на самом деле шоубиз «страшен не столько домогательствами и развратом», сколько неспособностью молодых артистов, попавших в тусовку, сопротивляться увлечению алкоголем и наркотиками. Пристрастие к различным стимуляторам, отметил Дзюник, накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь артиста, и лишь немногие находят в себе силы отказаться от запрещённых веществ.

Актриса, певица, Анна Калашникова призналась NEWS.ru, что «много и часто сталкивалась с недвусмысленными предложениями в шоу-бизнесе — и в юности, и до сих пор». Но назвала проблему харассмента надуманной и раздутой. Главное, считает она, — чётко обозначить личные границы и уметь их отстаивать.

Ты даёшь понять продюсеру, что «спасибо, нет», переводишь его «заманчивое предложение» в шутку. Никаких проблем и последствий это, как правило, не несёт, — рассказала Анна.

В противном случае, убеждена Калашникова, необходима жёсткая реакция. Она посоветовала коллегам, подвергшимся харассменту, сразу обращаться в полицию, добавив, что «никаких компромиссов тут быть не может».