Свадьбу солистки группы Artik & Asti отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0d5a8f16-3d55-11eb-88f1-fa163e074e61_660.jpg Анна Дзюба и Станислав Юркин Фото: astiselfmade/instagram.com

Солистка поп-группы с Украины Artik & Asti Анна Дзюба заявила, что её свадьба летом была отменена. Как уточнила певица, этот перенос торжественного мероприятия связан с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Исполнительница рассказала, что 12 июня 2020 года она должна была выйти замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Но церемонию отменили из-за пандемии. Таким образом Дзюба опровергла слухи, согласно которым пара уже зарегистрировала отношения, но церемония была проведена втайне от общественности. Соответствующие домыслы появились по двум причинам. Во-первых, Дзюба уже называет бизнесмена мужем. Во-вторых, она не снимает обручальное кольцо, которое ей подарил Юркин.

Свадьба должна была состояться 12 июня 2020 года, но случился карантин. 12 июня он был в самом разгаре, — цитирует певицу ФАН.

Свадьба отложена на неопределённый срок.

Солистка группы группы Artik & Asti долгое время встречалась с Юркиным, при этом никак не афишируя свой роман. Впоследствии пара стала появляться вместе на светских вечеринках и публиковать совместные снимки в социальных сетях. Бизнесмен дважды делал Дзюбе предложение. Второй раз это произошло публично — во время концерта группы в Омске.

Как ранее передавал NEWS.ru, тренер по танцам на льду Илья Авербух рассказал о развитии отношений с актрисой Лизой Арзамасовой и прокомментировал слухи об их тайной женитьбе.

Поклонники предположили, что влюблённые сыграли свадьбу, когда увидели кольцо на безымянном пальце актрисы. В ответ фигурист заявил, что обязательно сообщит, если его семейный статус изменится.