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29 июля 2025 в 19:31

«Жалею»: Анна Asti высказалась о своей карьере в группе Artik & Asti

Анна Asti призналась, что сожалеет об утрате права исполнять песни Artik & Asti

Анна Asti Анна Asti Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) в шоу Басты «Вопрос ребром» призналась, что жалеет об утрате права исполнять песни Artik & Asti. По словам знаменитости, наиболее дорога ей композиция «Зима». Артистка добавила, что трек был написан в непростой период жизни.

Жалею, наверное, обо всех песнях. В каждой из песен была я, была моя душа, мои переживания, мои чувства какие-то, и они все мне родные исключительно. Но больше всего, наверное, жалею о той песне, которую я написала сама, — это песня моего авторства, она называется «Зима», — призналась артистка.

Об уходе знаменитости из группы стало известно в 2021 году. Анна покинула дуэт после 10 лет совместной работы. После ухода она сохранила свой псевдоним и начала сольную карьеру.

Ранее стало известно, что подмосковный дом украинского музыканта Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) начал разрушаться и зарастать мхом. Трехэтажный особняк площадью 622 квадратных метра в Красногорском районе оценивается в 125 миллионов рублей.

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