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26 июля 2025 в 12:53

Элитный особняк рэпера Artik в Подмосковье разваливается и зарастает мхом

Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковный дом украинского музыканта Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) начал разваливаться и зарастать мхом, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, трехэтажный особняк площадью 622 квадратных метра в Красногорском районе находится в плачевном состоянии из-за отсутствия ухода.

Так, с крыши активно осыпается краска, трубы начали гнить, из-под асфальта возле въезда начала расти трава, а часть ограждения вовсе отваливается. Кроме того, на доме по-прежнему висят новогодние украшения. Предварительная стоимость особняка составляет 125 млн рублей. Несмотря на то, что артист уехал из РФ, он продолжает оплачивать коммунальные счета.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал продать замок певицы Аллы Пугачевой, а вырученные деньги направить на закупку протезов для бойцов СВО, получивших инвалидность. Он добавил, что средства также можно потратить на жилье для участников боевых действий на Украине.

До этого стало известно, что певица София Ротару выставила свой элитный отель на набережной Ялты на продажу со скидкой. По информации журналистов, артистка хочет срочно избавиться от недвижимости из-за опасений, что имущество отнимут.

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