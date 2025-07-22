Бородин назвал лучшее применение деньгам от продажи дома Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал продать дом певицы Аллы Пугачевой, а вырученные деньги направить на закупку протезов для бойцов СВО, получивших инвалидность. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что средства также можно потратить на жилье для участников боевых действий на Украине.

Возьмите тот же дом Пугачевой. Продать его, и вырученные деньги потратить на жилье для бойцов или на медицинское оборудование, на протезы для ребят без рук, без ног. Некоторые протезы стоят 10 млн рублей, дорогое удовольствие. Нужно продавать их недвижимость. Все отобрать, продать. Если это сделать, то мы закроем много вопросов по СВО, — сказал Бородин.

Он добавил, что исполнители, покинувшие Россию и критикующие страну, должны понимать неотвратимость наказания. По словам главы ФПБК, они зарабатывали в РФ миллионы рублей.

Ранее писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на средства от продажи замка шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно приобрести не менее трех десятков квартир для героев СВО. По его словам, замок не является единственным жильем супруга певицы Аллы Пугачевой в России и за ее пределами.