Крестник Александра Розенбаума умер от коронавируса

Крестник Александра Розенбаума — шансонье и автор песен Максим Куст — умер в Брянске в больнице, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Информацию о смерти артиста NEWS.ru подтвердил Роман Кириллов, организатор концертов Максима Куста.

Да, к сожалению, сегодня в 10:37 утра Максима не стало. Его мама в шоке, так как он уже выздоравливал после ковида, шёл на поправку. Мама сама после онкологической операции. Непонятно, как справится со свалившимся на неё горем. Ясно, что мы, друзья Макса, поможем, чем сможем. Но вообще нет слов, — признался Кириллов.

Незадолго до госпитализации Максим Куст дал интервью NEWS.ru. Он рассказал, что написал новую песню «Подари мне свою улыбку» и уже приступил к съёмкам клипа. На вопрос NEWS.ru о главной мечте Куст перечислил три желания: «Чтобы мамулька моя была жива-здорова, собрать Кремлёвский дворец (концерт в зале Кремлёвского дворца. — NEWS.ru), а также стать отцом — очень хочу дочь».

Максим Куст Архив NEWS.ru

У Максима Куста была сложная судьба. В возрасте 22 лет он попал в автомобильную аварию, которая навсегда приковала его к инвалидному креслу. Случайные знакомые предложили ему заработать деньги на операцию в Израиле и, по словам Максима, втянули в криминал. Вместо больницы Куст оказался в колонии строгого режима, он был приговорён к 11 годам заключения. В «местах отдалённых» участвовал в песенном конкурсе для заключённых «Калина красная», где одним из членов жюри был Александр Розенбаум, высоко оценивший творчество молодого исполнителя.

Александр Яковлевич сказал мне: «Не бросай музыку, это — твоё, работай, а я поддержу». Он дал мне номер своего мобильного телефона. При поддержке Александра Яковлевича после освобождения я стал выступать, то есть фактически он стал моим крёстным в профессии, — рассказывал NEWS.ru Максим Куст.

Максим сетовал на неудачную личную жизнь. Единственная жена развелась с ним, когда мужчина лежал в больнице после аварии. С тех пор Куст не женился и серьёзных отношений ни с кем не построил.

Сейчас мне пишут поклонницы, предлагают встретиться. После моего участия в телешоу Андрея Малахова одна женщина даже написала мне: «У меня трёхкомнатная квартира, переезжай ко мне в Барнаул». Отказался. Я с мамой живу в Брянске. Куда я от мамульки моей уеду? Ну а кроме того, после развода с женой я очерствел. Не знаю, что должно произойти, чтобы я снова поверил в любовь, — признался артист NEWS.ru за несколько дней до смерти.

Ранее в московскую больницу с коронавирусной инфекцией попал композитор и продюсер Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой. Его состояние врачи оценивают как среднетяжёлое.