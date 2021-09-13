«А это мы в тюрьме»: «крестник» Розенбаума показал его неизвестные фото 

Об Александре Розенбауме, который 13 сентября отмечает 70-летие, NEWS.ru рассказал его «творческий крестник» — шансонье из Смоленской области Максим Куст, решивший впервые показать неизвестные фото артиста, сделанные в том числе в тюрьме.

Куст познакомился с Розенбаумом в 2012 году в Санкт-Петербурге на вокальном конкурсе среди заключённых «Калина красная», проходившем в Исправительной колонии № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ИК-7 ещё называют «Яблоневкой».

Я тогда сидел, получил срок — оступился от отчаяния и по глупости, — объяснил Максим в беседе с NEWS.ru.

Несколько лет назад Максим Куст попал в тяжёлую автоаварию, потерял возможность ходить и пытался заработать на операцию, распространяя запрещённые вещества. Операцию сделать не успели — Максим попал в разработку оперативников, а после суда — в места лишения свободы. До сих пор мужчина передвигается на инвалидной коляске. Большинство заключённых — не негодяи, подчёркивает Куст. А люди, у которых по какой-то причине жизнь пошла наперекосяк. В его случае, говорит он, этой точкой невозврата стала авария, превратившая 23-летнего парня в инвалида.

Народный артист России Александр Розенбаум и шансонье Максим Куст Личный архив Максима Куста

Куст (кстати, это не псевдоним, а фамилия от рождения) с юности пишет песни. Это увлечение, вспоминает Максим, спасало его от отчаяния в самые тяжёлые минуты, когда ему не хотелось жить.

На «Калине красной», названной в честь одноимённого фильма Василия Шукшина, заключённые имеют возможность показать свой вокальный талант. Туда нередко приезжают известные артисты — выступить с мастер-классом, пообщаться по душам.

Александр Розенбаум с участниками вокального конкурса Калина красная Личный архив Максима Куста

Понятно, что в «благополучном обществе» на бывших зэков, к сожалению, часто «смотрят криво». Поэтому человек, говорящий с тобой абсолютно на равных, без настороженности во взгляде — на вес золота, — признался Куст.

Именно в глазах Розенбаума, приехавшего на «Калину красную» с мастер-классом в 2012 году, Максим и увидел отсутствие этой настороженности.

Он очень интересно рассказывал. О творчестве — как рождаются песни. О своих поездках с гастролями по всему миру. О том, как выступал перед солдатами в «горячих точках», перед заключёнными в колониях общего и строгого режима. Это был именно мужской разговор на равных, — рассказывает Максим.

После мастер-класса Куст вызвался спеть песню собственного сочинения «Еду в «Кресты» («А над Питером ночь мглой туманной висит...»). Еще одна его песня — «Падал белый снег» — заняла призовое место на конкурсе.

Александр Яковлевич подошёл ко мне, пожал руку, произнёс: «Только не бросай музыку, обязательно занимайся. Твори, расти, а я буду рядом», — вспоминает шансонье.

Максим Куст признался: когда Александр Розенбаум предложил ему записать свой номер мобильного телефона и звонить в любое время, он, «взрослый мужик, чуть не заплакал». Артист пообещал талантливому заключённому всяческую помощь. И сдержал слово.

Александр Розенбаум и его творческий крестник Максим Куст Личный архив Максима Куста

Казалось бы, какое дело состоявшемуся артисту, любимому всей страной, до абсолютно постороннего человека, да ещё и находящегося в тюрьме? Никакого ведь! А тут удивительное неравнодушие к моей ситуации, — размышляет Максим.

Когда через несколько недель Куст набрался смелости и позвонил (начальство колонии предоставило возможность) Розенбауму, тот сразу его вспомнил. Спросил, какие есть проблемы: мол, если что-то нужно, говори, не стесняйся.

Я обнаглел и сказал, что нет аппаратуры записывать песни. Через месяц аппаратура приехала — подарком от народного артиста всей нашей колонии ребята и начальство были очень довольны. А когда у меня появилась возможность освободиться по УДО — условно-досрочному — Александр Яковлевич лично за меня ходатайствовал, писал бумаги. Нет слов выразить, насколько я ему благодарен, — подчёркивает Максим Куст.

Максим разрешил NEWS.ru опубликовать неизвестные фото Александра Розенбаума.

Часть из них сделана во время конкурса «Калина красная», а на других — это мы с ним в тюрьме, — пояснил Куст.

Сейчас Максим на свободе. Даже в своем положении инвалида-колясочника даёт концерты, исполняя собственные песни. Говорит: всё это с лёгкой руки Розенбаума, замолвившего за него слово перед концертными директорами.

Конечно, считаю Александра Яковлевича своим крёстным отцом в творчестве. И ангелом-хранителем, и наставником, и духовным отцом. Буквально перед его приездом на «Калину красную» я находился в очень подавленном состоянии духа. Я почти умирал в моральном смысле. Но он своими словами, своей верой в меня вдохнул силы и вернул мне желание жить, писать, петь, — говорит Куст.

Бывший заключённый подчёркивает: если бы каждый оступившийся человек вовремя получал такую мощную поддержку, вероятно, число повторно преступающих закон было бы в разы меньше.