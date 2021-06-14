Долина показала Розенбаума после слухов о болезни

Российская певица Лариса Долина опубликовала на своей странице в Instagram совместную фотографию с музыкантом Александром Розенбаумом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист болен раком.
Ещё один мой давний дружочек – потрясающий, талантливый, харизматичный и очень тёплый Александр Розенбаум, - прокомментировала она снимок.
Подписчики певицы отметили, что Розенбаум похудел и стал выглядеть изнеможенно, однако является ли тому причиной болезнь, неизвестно.
До этого сообщалось, что Розенбаум успешно перенёс операцию по удалению опухоли.