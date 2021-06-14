16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Долина показала Розенбаума после слухов о болезни

14:01, 14 июня 2021
Лариса Долина, Александр Розенбаум Лариса Долина, Александр Розенбаум Фото: larisa.dolina.official/instagram.com

Российская певица Лариса Долина опубликовала на своей странице в Instagram совместную фотографию с музыкантом Александром Розенбаумом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что артист болен раком.

Ещё один мой давний дружочек – потрясающий, талантливый, харизматичный и очень тёплый Александр Розенбаум, - прокомментировала она снимок.

Подписчики певицы отметили, что Розенбаум похудел и стал выглядеть изнеможенно, однако является ли тому причиной болезнь, неизвестно.

До этого сообщалось, что Розенбаум успешно перенёс операцию по удалению опухоли.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео