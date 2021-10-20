Отец Юлии Началовой попал в больницу с коронавирусом

Отца Юлии Началовой, композитора и аранжировщика Виктора Началова, доставили в московскую больницу с коронавирусом. Медики оценивают его состояние как среднетяжёлое, сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько дней назад у 64-летнего мужчины появились симптомы заболевания: высокая температура, кашель и слабость. После того как результат ПЦР-теста оказался положительным, его доставили в московскую больницу с сатурацией 94%. Сейчас, по данным издания, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Виктор Началов известен как композитор и аранжировщик, а также продюсер своей дочери — Юлии Началовой. Она умерла в 2019 году в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

Накануне также стало известно о госпитализации ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Сергея Бабаева. Его состояние также оценивается как среднетяжёлое. Звезде поставили диагноз «пневмония», которая обычно сопровождает заболевание COVID-19.