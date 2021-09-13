«Хороший, честный мужик»: друзья рассказали правду о 70-летнем Розенбауме

13 сентября музыкант Александр Розенбаум отмечает 70-летие. NEWS.ru пообщался с его друзьями и выяснил любопытные факты о народном артисте России.

Никогда не пел под фонограмму

О том, что Розенбаум родился в Ленинграде в семье врачей, в детстве увлекался боксом, став кандидатом в мастера спорта, и под давлением строгой мамы занялся музыкой, знают все. А вот о том, что первые стихи и песни он написал под влиянием творчества Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы, — немногие.

Мало кто помнит, что на заре карьеры Розенбаума многие ценители жанра и называли «ленинградским Высоцким». Александр Яковлевич очень переживал по этому поводу. Потому что Высоцкий уже есть, а второй зачем? Ему хотелось быть самостоятельной фигурой. Мой супруг успокаивал: «Ты найдёшь свой собственный путь», — рассказала NEWS.ru Надежда Дольская, супруга кумира ленинградской публики 1970-х, ныне — 82-летнего Александра Дольского.

Свой путь у Розенбаума оказался извилистым. Через медицинский институт, в который будущий артист поступил сразу после школы, четырёхлетний срок работы реаниматологом на скорой помощи. Артист подчёркивает, что без медицины у него «как певца-стихотворца ничего бы не вышло. Потому что увидел настоящую жизнь, как она есть». Позже, закончив с медициной, Розенбаум ушёл на эстраду. Выступал не только в клубах и концертных залах, но и во многих «горячих точках». Буквально под пулями родился «афганский цикл» его песен. Ветераны Афганистана считают Розенбаума «своим», и он гордится этим: признание боевого братства дорогого стоит.

Познакомились мы в Ленинграде. Еще в 1987-ом прошлого столетия. Александр Яковлевич прилетел из Афганистана. В концертной программе «Сердцем слушайте революцию» он (по-моему, впервые на большую аудиторию) как раз и представил «Черный тюльпан», «Караван», «В горах Афгании»... Он уже был популярным артистом. И я исполнял свои песни афганские. За кулисами пожали друг другу руки, — рассказал NEWS.ru Олег Никулин — ветеран войны в Афганистане, председатель союза «Афганвет», организатор концертов в честь ВДВ в Санкт-Петербурге.

Розенбаум, с его слов, ни разу в жизни не пел под фонограмму. На День Победы, 9 мая, он каждый год даёт сольные концерты в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Говорит, что это дань уважения погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Это его гражданская позиция. Саша — не только художественно одаренный артист, но и правильный человек, патриот в хорошем смысле. Честный, хороший мужик, — дал определение юбиляру в беседе с NEWS.ru академик, хирург-онколог и близкий друг Михаил Давыдов.

«Розенбаум — сам по себе уже давно отдельный жанр»

Александр Розенбаум vk.com/alexander_rozenbaum

Что любопытно: в близкий круг народного артиста России входят в основном военные, врачи, но там почти нет его коллег по артистическому цеху. За очень редким исключением.

Для нас, петербуржцев, Розенбаум давно стал одним из символов города. Я не раз ходила в БКЗ «Октябрьский» на его концерты. С трудом доставали билеты, в зале каждый раз аншлаг. Едва Александр Яковлевич выходит на сцену — весь огромный зал стоя начинает аплодировать. Это показатель отношения. Я не видела ни одного исполнителя, которого бы так приветствовали, — рассказала в беседе с NEWS.ru Ольга Коротина-Гессе — петербурженка и невестка народного артиста СССР Василия Ланового.

Василий Лановой был тем самым редким исключением, актёр близко дружил с Розенбаумом, добавляет Коротина-Гессе.

Однажды Василий Семёнович приезжал с концертом в Петербург. Успешно выступил. Поздно вечером мы с Сережей (Сергей Лановой — скончавшийся в 2013 году младший сын Василия Ланового и покойный муж Коротиной-Гессе. — NEWS.ru) провожали его на железнодорожном вокзале. Вдруг сзади на Василия Семёновича кто-то набрасывается. Сергей опешил и уже хотел схватить наглеца за грудки. А это... Розенбаум! Тоже на поезд спешил. Был счастлив, что случайно встретил друга, — говорит Ольга.

Лановой и Розенбаум обменялись парой свежих анекдотов, похохотали и дружно вошли в вагон. И не было ощущения, отмечает невестка актёра, что одному народному артисту (Розенбауму) было тогда за 60 лет, второму — почти под 80. Она вспоминает: было чувство, что «встретились мальчишки — шкодные, весёлые, абсолютно без возраста».