Собянин спрогнозировал исторический пик заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица достигнет исторических пиков заболеваемости коронавирусом уже в ближайшие дни. Он отметил, что ситуация в городе развивается по худшему сценарию. Слова Собянина привела пресс-служба столичной мэрии. По данным оперштаба, в столице за последние сутки выявлено почти восемь тысяч новых случаев заражения. Это почти на 35% больше, чем днём ранее.

Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом, — сказал мэр.

Накануне Собянин объявил о начале выходной недели на два дня раньше установленного срока, с 28 октября. По мнению мэра, введение нерабочих дней продемонстрировало эффективность по снижению заболеваемости и смертности от COVID-19, поскольку в короткие сроки позволяет разорвать максимум цепочек заражения.

Из-за распространения COVID-19 в столице в период с 28 октября по 30 ноября закрываются все предприятия, не оказывающие услуги первой необходимости, отменяются занятия в школах, детсадах и организациях дополнительного образования. Вузы и колледжи смогут проводить занятия только дистанционно.

Приостанавливается оказание услуг в центрах «Мои документы» и приём населения в представительствах органов власти. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, медицинские учреждения продолжат оказывать плановую помощь.

С 28 октября вводится система QR-кодов о вакцинации или иммунитете от коронавируса при входе в музеи и театры, при этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятий. С 8 ноября в Москве QR-код придётся предъявлять на мероприятиях с участием более 500 человек.

21 октября в России третий день подряд фиксируется антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За 24 часа от инфекции скончались 1036 человек, по сравнению с 1028 летальными исходами днём ранее. Всего жертвами инфекции в стране стали 227 389 человек.