Продюсер рассказал, кто заменит Киркорова в случае его отъезда из России Продюсер Чибисов: Киркоров не покинет Россию из страха отдать трон поп-короля Баскову

Филипп Киркоров / Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский певец Филипп Киркоров, на которого общественные организации пожаловались в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ из-за номера с крестом, не уедет из России, так как «в этом случае трон поп-короля мгновенно будет занят его главным конкурентом Николаем Басковым». Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил управляющий партнёр международного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор звёздных концертов Кирилл Чибисов.

Лучше быть в России поп-королём, чем в какой-либо другой стране... никем. Я уверен, что Филипп это прекрасно понимает. Кроме того, при отъезде из страны его трон поп-короля мгновенно будет занят главным конкурентом —Басковым, — объяснил Кирилл Чибисов.

По мнению продюсера, Киркоров «костьми ляжет, но не допустит Баскова на трон».

Ранее певица Ольга Кормухина заподозрила Филиппа Киркорова в намерении уехать в Израиль, где уже живут его бывшая жена Алла Пугачёва с младшими детьми и мужем Максимом Галкиным. Поводом для такого вывода стало публичное заявление артиста, сделанное на концерте в Кремле о том, что он сократил значительную часть своей команды.

30 апреля во время юбилейного шоу к Кремле Киркоров представил номер на песню «Мария Магдалена», в ходе которого танцевал на поваленной декорации в виде православного креста и «распятой» на нём актрисой. Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил NEWS.ru, что концерт является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». Он признался, что уже направил обращения в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой «провести проверку в отношении Киркорова и режиссёра-постановщика шоу в Кремлёвском дворце, допустивших до публичного просмотра осквернение предмета религиозного почитания в христианстве — Креста Господня, оскорбив при этом религиозные чувства верующих, ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики)».

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с NEWS.ru назвал прекрасным танец артиста в нашумевшем номере на песню «Мария Магдалена». Также он прокомментировал обвинения певца в оскорблении чувств верующих и объяснил всё тем, что «такой публичный человек, как Филипп, постоянно притягивает взгляды хейтеров».

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила NEWS.ru, что номер на песню «Мария Магдалена» придумал сам артист. По её словам, Киркоров выступил режиссёром и продюсером юбилейного шоу в Кремлёвском дворце. Представитель певца также ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих, отметив, что, по её мнению, «никакого оскорбления не было».