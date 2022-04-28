«Шансов вернуться всё меньше»: что будет с Пугачёвой, Галкиным и их замком Что происходит в опустевшем замке Пугачёвой и Галкина, какая жизнь ждёт звёздных эмигрантов в Израиле и планируют ли они возвращаться в Россию

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

После серии высказываний мужа Аллы Пугачёвой юмориста Максима Галкина о спецоперации РФ на Украине всё больше представителей шоу-бизнеса говорят о том, что мосты для возвращения звёздной пары из Израиля сожжены. Правда ли, что замок артистов в подмосковной деревне Грязь может быть продан и даже изъят? Какая жизнь ждёт Пугачёву и Галкина, если они решат остаться на Земле обетованной навсегда? Что знают о сроках возвращения Примадонны в Россию её коллеги и биограф? Об этом — в материале NEWS.ru.

Кто живёт в замке Пугачёвой и Галкина после их отъезда?

В деревне Грязь Одинцовского района, расположенной примерно в 40 километрах от Москвы, живут преимущественно пенсионеры, бывшие работники местного совхоза, их дети. Внимание журналистов Грязь привлекла в 2006 году, когда в этой деревне справа от центральной улицы выстроил свой замок Максим Галкин. После свадьбы в 2011 году здесь поселилась и его супруга Алла Пугачёва. В 2013 году у них родились двойняшки Гарри и Лиза.

Соседка звёздной пары Анна Николаевна рассказала NEWS.ru о том, что «не раз видела вживую Максима и Аллу». Они гуляли с детьми, водили их в местную школу, «как все обычные люди».

По словам соседки, в настоящее время в замке «живёт обслуживающий персонал»: охрана и помощники по хозяйству. На площадке перед замком припаркованы четыре машины. Весь периметр владений Галкина контролируется камерами видеонаблюдения.

Замок Максима Галкина Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Николаевна не захотела ответить на вопрос, считает ли она уехавших в Израиль соседей предателями. Женщина подчеркнула, что жители Грязи признательны Пугачёвой за помощь в борьбе с застройщиками, которые около двух лет назад собирались возвести многоэтажные дома на поле за расположенным рядом с замком озером. По её словам, Примадонна даже приходила на протестное собрание, где выступила против застройки. В результате грязевцы сумели отстоять деревню.

Рядом с замком Максима Галкина журналисты NEWS.ru заметили дерево с красными лентами на ветках и нанесённым белой краской на стволе символом спецоперации — буквой Z. Как рассказала Анна Николаевна, ленты повесили ещё прошлой осенью в память о погибших солдатах во время Великой Отечественной войны (в этих местах шли бои в 1941–1943 годах). А вот знак Z появился недавно, кто нанёс его на дерево — неизвестно.

Дерево с красными лентами на ветках NEWS.ru

Продавец продуктового магазина в центре Грязи сообщил NEWS.ru, что слышал от покупателей о якобы готовящейся продаже замка. Со слов мужчины, «в деревне говорят, будто на днях приезжала делегация оценщиков». Но подтверждений этой информации нет. В администрации Одинцовского района нам сказали, что «сведений о продаже замка в деревне Грязь не поступало, информация о его изъятии также отсутствует».

Сколько стоит замок Галкина и Пугачёвой и трудно ли его продать?

Эксперт по загородной недвижимости Арина Лац, работающая в том числе со звёздами шоу-бизнеса, заявила NEWS.ru, что такой объект, как замок Максима Галкина и Аллы Пугачёвой, будет проблематично продать. Риэлтор отнесла постройку к викторианскому стилю и отметила большую площадь: около 2000 квадратных метров.

В подобном стиле строили в 1990-е некоторые «новые русские», сейчас он вышел из моды. Сегодня покупатели предпочитают дома с панорамными окнами, современными подсветками, из деревянных материалов. Камень — это очень тяжело даже для энергетики. Трудно в таких стенах, как в замке Максима Галкина, находиться, — считает Арина Лац.

Замок Максима Галкина Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт рассказала, что потенциальные покупатели сейчас «крайне бережно относятся к бюджету» и интересуются не только ценой недвижимости, но и стоимостью её содержания. Уборка пяти этажей замка, уход за приусадебной территорией, оплата коммунальных услуг и работа домашнего персонала обходится владельцам, по оценке риелтора, «в кругленькую сумму». Арина Лац выразила мнение, что «очередь покупателей к замку совершенно точно не выстроится».

Цена замка может быть и 10 млрд рублей, и выше. Если оценивать как просто дом — это одна цена. Если учитывать, что в замке проживала Алла Пугачёва... Возможно, кто-то из её обеспеченных поклонников захочет приобрести замок как реликвию, раритет, исторический объект. В этом случае цена будет выше, — предполагает Арина Лац.

Риелтор исключила возможность изъятия замка у Максима Галкина. Она подчеркнула, что это частная собственность, а «практики изымать имущество в наказание за те или иные высказывания на сегодня в России, по счастью, нет».

«Галкина в Израиле не ждут. Здесь своя эстрадная мафия»

Пугачёва и Галкин пока не сообщали, сколько ещё планируют пробыть в Израиле. Но известно, что юморист уже даёт в этой стране концерты. Начало гастрольной деятельности Максима Галкина эмигрировавший в Израиль музыкант Майкл Горин связывает с миллиардером Михаилом Прохоровым, который, по его словам, «прилетел сразу вслед за парой». На президентских выборах 2012 года Алла Пугачёва была доверенным лицом бизнесмена.

Как только Прохоров прилетел, в концертных залах появились афиши о грядущих концертах Максима Галкина. Афиш было много. Думаю, Прохоров помог пробить все эти выступления Максиму. Вообще, получить в Израиле площадку для выступлений — это отдельный квест, — рассказал NEWS.ru Майкл Горин.

Максим Галкин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По информации музыканта, билеты на концерты Максима Галкина вопреки слухам о низком спросе расходятся неплохо. Основная публика — переселенцы с Украины и «любопытные бабушки, которые когда-то эмигрировали в Израиль из Советского Союза и хотят посмотреть на мужа Примадонны». Залы для выступлений небольшие, самый вместительный — на 1000–1200 человек.

У Галкина специфический жанр, который оценит только русскоязычная публика. А нерусскоговорящие евреи не оценят. К тому же здесь у нас крайне сложно пробиться постороннему артисту. Тут свои, израильские звёзды, чужих не впускают. В России своя эстрадная мафия, здесь — своя, — объяснил Майкл Горин.

По его мнению, перспектив развития концертной деятельности в Израиле у Максима Галкина немного, поскольку «рынок маленький и заработки артистов невелики». На израильском телевидении существует русскоязычный канал, но большого приработка он, утверждает Горин, на даст: зарплаты ведущих составляют шесть-семь тысяч шекелей ($1800–2000). Съёмки в рекламных роликах носят, как правило, разовый характер.

Зато у Пугачёвой и Галкина, со слов Майкла Горина, есть реальная возможность получить гражданство Израиля, поскольку «Галкин по матери, как он говорит, еврей, Алле как его жене сразу дадут второй паспорт».

После получения гражданства Пугачёва сможет получать израильскую пенсию, которая составляет 3700 шекелей. Это около $1150. По звёздным запросам Примадонны — один раз в магазин сходить, — заявил Горин.

Алла Пугачёва Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Он добавил, что жители Израиля, владеющие недвижимостью, раз в два месяца должны платить налог на землю, сумма которого «может превысить размер пенсии». Расходы на оплату воды он назвал также обременительными, поскольку «тут жара каждый день». Ещё $70 в месяц уходит на продление медицинской госстраховки.

По оценке Майкла Горина, расходы звёздной четы в Израиле значительно выше доходов, которые они могут получить, оставшись в этой стране. Он выразил мнение, что «если у Максима Галкина есть финансовые запасы миллионов в десять, то какое-то время они продержатся и здесь, и содержание подмосковного замка смогут оплачивать». В противном случае, подчеркнул музыкант, критические высказывания юмориста в адрес ВС РФ объяснить сложно.

Я вообще не понимаю, почему Максим молчал про трагедию Донбасса все эти восемь лет? Я сам с Донбасса родом, 24 года назад эмигрировал в Израиль по состоянию здоровья. Оба мои брата живут в Донбассе, не хотят уезжать. И они сейчас говорят в один голос: «Мы буквально молимся на Путина, благодарим, что он за нас вступился. То, что творили нацисты в Донбассе, это хуже фашистов». Израильтяне — умные, грамотные люди, они поддерживают Россию, — резюмировал музыкант.

«Пугачёва обещала вернуться осенью»

Опрошенные NEWS.ru коллеги и знакомые Пугачёвой и Галкина разошлись во мнениях о том, вернётся ли звёздная чета в Россию или окончательно обоснуется за рубежом. Биографа Аллы Пугачёвой писатель Фёдор Раззаков считает, что «у Галкина шансов вернуться всё меньше и меньше». По его словам, «вернувшемуся на историческую родину Галкину пришлось включиться в антироссийскую кампанию с участием знаменитостей».

Если он этого не сделает, его нигде больше не примут еврейские диаспоры, нищим останется. Почему Алла Борисовна не остановит Максима в его высказываниях? Мне кажется, она сейчас думает в первую очередь о детях, которых надо обеспечивать. Хорошую жизнь дать, они же привыкли хорошо жить. Всё в это упирается, — предположил Фёдор Раззаков.

Максим Галкин Софья Сандурская/АГН «Москва»

Писатель убеждён, что «Алла вернётся в Россию», а вот появления Галкина в Москве в ближайшее время «ожидать вряд ли стоит».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru заявил, что Пугачёва и Галкин «однозначно вернутся». По его мнению, им «нечего делать» в Израиле.

Пугачёва — пенсионерка. Ей всё равно где спать: что в Грязи, что в Кесарии. Галкину же придётся зарабатывать деньги, а в Израиле с заработками могут возникнуть проблемы. Замок у них никто, к сожалению, не отберёт. Это невозможно по закону. Но я считаю, что если Максим болтает всякую ерунду и порочит наши вооружённые силы, его нужно заклеймить и поставить на место. Как и актрисулю, уехавшую в Латвию (Чулпан Хаматову. — NEWS.ru). Зрители пусть делают выводы и не ходят на концерты и спектакли позорных артистов, — призвал Сергей Соседов.

Народный артист России, бывший художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом», член Общественного совета Российского еврейского конгресса и близкий друг Аллы Пугачёвой Александр Левенбук заверил NEWS.ru в скором возвращении Примадонны. Он уверен, что певице «незачем уезжать навсегда», так как «в России она авторитетный, влиятельный человек, любимый миллионами».

Друг артистки признался, что беседовал с ней незадолго до её и Галкина отъезда из России. В ходе того разговора «Алла лично пообещала вернуться осенью». Примадонна, подчеркнул Левенбук, «слов на ветер не бросает — раз сказала, значит, вернётся».