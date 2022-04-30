Филипп Киркоров объявил о резком сокращении своего коллектива Певец Филипп Киркоров сократил свой коллектив до четырёх человек из-за кризиса

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Певец Филипп Киркоров признался, что несколько месяцев назад уволил почти весь свой музыкальный коллектив. По словам артиста, он был вынужден сократить работников из соображений экономии. Об этом исполнитель заявил перед началом юбилейного концерта в Кремлёвском дворце, посвящённого его 55-летию, передаёт журналист NEWS.ru.

Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека. Время диктует экономию, — рассказал Филипп Киркоров.

Певец назвал эти месяцы работы, в течение которых он готовился к серии юбилейных концертов в усечённом составе, лучшим временем своей жизни. Он объяснил, что с ним остались «настоящие единомышленники, с которыми есть стопроцентное взаимопонимание».

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. В этот день он завершает серию приуроченных к круглой дате концертов в Кремлёвском дворце, билеты на выступления артиста были раскуплены полностью. Вскоре певец отправится в гастрольный тур по России.

NEWS.ru

Как передаёт журналист NEWS.ru, Киркоров признался, что чувствует себя на 33 года, и поблагодарил за поддержку отца Бедроса Киркорова и детей Аллу-Викторию и Мартина, которые в этот день находятся рядом с ним. Единственное, что печалит его в день рождения, отметил артист, это то, что его мать Виктория не дожила до этого дня.

Это грустный праздник, потому что рядом со мной нет главного человека в моей жизни — моей мамы Но она завещала мне давать концерты в день рождения, праздновать и радовать людей, что я и делаю, — подчеркнул исполнитель.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 55-летием. Глава страны направил ему телеграмму, в которой подчеркнул преданность певца аудитории и отметил композиции, исполненные и созданные музыкантом.

По словам Киркорова, его поздравили также премьер-министр РФ Михаил Мишустин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.