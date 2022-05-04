Представитель Киркорова ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих Представитель Киркорова отвергла обвинения верующих и заявила, что номер с крестом придумал сам певец

Филипп Киркоров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила NEWS.ru, что нашумевший номер, в ходе которого тот исполнял песню, танцуя на упавшем кресте, придумал сам артист. По её словам, Филипп Киркоров выступил режиссёром и продюсером юбилейного шоу, которое было посвящено его 55-летию и прошло в Кремлёвском дворце. Представитель певца также ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих, отметив, что, по её мнению, «никакого оскорбления не было».

Режиссёром и продюсером шоу был сам Филипп Киркоров. На представлении были сотни зрителей, полный зал. Все видели номер, там не было никакого оскорбления, — заявила Екатерина Успенская.

Танец Филиппа Киркорова на упавшем кресте возмутил ряд общественников и деятелей культуры. Так, по мнению актрисы Марии Шукшиной, инцидент ставит под вопрос дальнейшие гастроли артиста с юбилейным шоу по России.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил NEWS.ru, что концерт Филиппа Киркорова с декорацией в виде креста является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». Он признался, что уже направил обращения в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой «провести проверку в отношении Киркорова и режиссёра-постановщика шоу в Кремлёвском дворце, допустивших до публичного просмотра осквернение предмета религиозного почитания в христианстве — Креста Господня, оскорбив при этом религиозные чувства верующих, ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики)».

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против проведения проверки в отношении Киркорова. По мнению парламентария, из-за угрозы наказания по статье об оскорблении чувств верующих певец может уехать в Израиль, где «будет бегать между Галкиным и Макаревичем». Милонов считает, что певец должен принести публичные извинения «за хулу».