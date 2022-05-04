Киркорова призвали «упаковать перья и стразы» и уехать в Израиль «Ветераны России» призвали Киркорова «упаковать перья» и уехать в Израиль после концерта

Филипп Киркоров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Концерт Филиппа Киркорова с декорацией в виде креста является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время», заявил NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он также призвал шоумена «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль.

Мы получили новую выходку [Киркорова], попирающую традиционные ценности, важные для каждого из нас. Он почему-то чувствует свою вседозволенность и занимается святотатством, оскорбляет чувства верующих в непростое для всех время. Думаю, что Киркоров не должен себя сдерживать только в одном: пусть едет в Израиль, аккуратно упаковав в чемоданы свои перья и стразы. Но перед этим считаем необходимым проверить его действия на факт нарушения российского законодательства, — добавил Резяпов.

Собеседник подчеркнул, что направил соответствующие обращения в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой «провести проверку в отношении Киркорова и режиссёра-постановщика шоу в Кремлёвском дворце, допустивших до публичного просмотра осквернение предмета религиозного почитания в христианстве — Креста Господня, оскорбив при этом религиозные чувства верующих, ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики)».

Указанные действия, по нашему мнению, также подпадают под ч.1 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а именно публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Дополнительно направлено обращение по линии администрации президента России с просьбой оказать возможное содействие в недопущении продолжения подобных провокаций, направленных на раскол общества, — подытожил Резяпов.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что информация об эмиграции артиста не соответствует действительности. Музыкант готовится к юбилейному туру по России.

Накануне телеведущий Борис Корчевников возмутился выступлением Филиппа Киркорова на юбилейном концерте. В одном из номеров певец залез на большой поваленный крест, что стало поводом для негодования множества зрителей. Журналист считает, что своим странным поступком популярный исполнитель осквернил распятие.