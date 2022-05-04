Корчевников возмутился «танцами» Киркорова на поваленном кресте

Борис Корчевников / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Корчевников возмутился выступлением Филиппа Киркорова на юбилейном концерте. В одном из номеров певец залез на большой поваленный крест, что стало поводом для негодования множества зрителей. Своё отношение к поведению короля эстрады на сцене телеведущий высказал в Telegram-канале.

Корчевников считает, что своим странным поступком популярный исполнитель осквернил распятие. Ведущий посетовал, что современный российский шоу-бизнес «глубоко вторичен», а его представители даже не осознают, какой может быть расплата за подобного рода выходки.

Дело в том, что Господь не только не бывает поругаем, но и наказывает за поругание. И наказывает страшно. И тех, кто это совершил. И тех, кто этому аплодировал. А если промолчали и приняли все остальные — то и их, — написал Корчевников.

Но даже не это больше всего взволновало генерального продюсера телеканала «Спас».

Происходит это в пору, когда на крестах реально распинают наших солдат, защищающих нас. Это только в очередной раз маркирует степень цинизма и нечувствия у этих людей ко всему вокруг. Но и это не ново — в шоубизе всегда так было, — пояснил тележурналист.

Корчевников добавил, что не знает, как защитить россиян, которым тоже было больно наблюдать за происходящим на сцене во время концерта кумира публики.

Я не тешу себя иллюзией возрождения Госконцертов и Союза композиторов в их прежнем статусе и с их долгом контролировать и фильтровать. Фильтровали тогда местами избыточно, но и эстрада, кстати, была удивительная, совершенно аутентичная, своя, не заёмная — потому и песни советские поют и нынешние поколения с любовью, — резюмировал Борис Корчевников.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что информация об эмиграции артиста не соответствует действительности. Музыкант готовится к юбилейному туру по России.