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17 июля 2025 в 10:19

«Буду вечно с молодым»: Киркоров обратился к публике фразой Пугачевой

Певец Киркоров в костюме ковбоя процитировал Пугачеву со сцены модной премии

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров выступил в роли манекенщика на модной премии Fashion TV в костюме ковбоя, сообщает издание Woman.ru. Со сцены он обратился к публике с фразой, которую часто повторяла артистка Алла Пугачева.

Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой, — пошутил Киркоров.

Издание отмечает, что музыкант смог уверенно пройтись по подиуму, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Певец выступил в образе ковбоя — джинсы-клеш, кожаная куртка и шляпа.

Ранее Киркоров выступил на свадьбе миллионеров в Узбекистане с недолеченной рукой. Артист исполнил несколько песен, несмотря на боль и плохое самочувствие. Кроме того, он принял участие в рекламе бутика в рубашке с коротким рукавом, под которым виднелся бинт.

Певец Прохор Шаляпин пожалел Киркорова, который после перенесенных ожогов руки и возможных последствий пластических операций чувствовал себя плохо. Собеседник признался, что не дружит с Киркоровым и, более того, они недолюбливают друг друга, но в такой ситуации Шаляпин не злорадствует, а желает коллеге здоровья.

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