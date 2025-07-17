«Буду вечно с молодым»: Киркоров обратился к публике фразой Пугачевой Певец Киркоров в костюме ковбоя процитировал Пугачеву со сцены модной премии

Певец Филипп Киркоров выступил в роли манекенщика на модной премии Fashion TV в костюме ковбоя, сообщает издание Woman.ru. Со сцены он обратился к публике с фразой, которую часто повторяла артистка Алла Пугачева.

Как поется в известной песне: не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым… Ой, вечно молодой, — пошутил Киркоров.

Издание отмечает, что музыкант смог уверенно пройтись по подиуму, несмотря на недавние проблемы со здоровьем. Певец выступил в образе ковбоя — джинсы-клеш, кожаная куртка и шляпа.

Ранее Киркоров выступил на свадьбе миллионеров в Узбекистане с недолеченной рукой. Артист исполнил несколько песен, несмотря на боль и плохое самочувствие. Кроме того, он принял участие в рекламе бутика в рубашке с коротким рукавом, под которым виднелся бинт.

Певец Прохор Шаляпин пожалел Киркорова, который после перенесенных ожогов руки и возможных последствий пластических операций чувствовал себя плохо. Собеседник признался, что не дружит с Киркоровым и, более того, они недолюбливают друг друга, но в такой ситуации Шаляпин не злорадствует, а желает коллеге здоровья.