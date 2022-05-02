Прилепин и Шукшина призвали «отменить» Киркорова везде вслед за Галкиным После слов Киркорова о Симоньян его гастрольный тур под угрозой: Шукшина назвала концерты певца «бесовским шоу», Прилепин призвал «заменить его везде»

Филипп Киркоров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров обратился к главреду RT Маргарите Симоньян, попытавшись успокоить ситуацию после слов журналистки об ориентации шоумена Максима Галкина и причины его женитьбы на Алле Пугачёвой. Но в результате, похоже, только подбросил поленьев в костёр, и теперь ряд деятелей культуры выступают за «отмену» самого поп-короля. Кто поддержал обращение Киркорова к Симоньян, а кто призвал «заменить его везде», как прежде случилось с уехавшим из России Галкиным — в материале NEWS.ru.

Что сказал Киркоров в своём обращении к Симоньян

Реакцию бывшего мужа Аллы Пугачёвой на выпад Маргариты Симоньян в адрес нынешнего супруга Примадонны ожидали давно. Журналисты, собравшиеся 30 апреля в Кремлёвском дворце, где поп-король давал юбилейный концерт, посвящённый его 55-летию, рассчитывали узнать позицию исполнителя, но он старательно обходил острую тему.

Однако уже на следующий день, 1 мая, по окончании финала шоу «Маска», где Киркоров был председателем жюри, артист опубликовал свой ответу главреду RT. Он призвал Симоньян не распространять слухи и сплетни о других людях.

Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право?! Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны и не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен, — заявил Киркоров.

Певец призвал избавиться от «шапкозакидательcкого настроя», подчеркнув, что только сплочённое общество может справиться с проблемами.

Перестаньте отрезать куски от нашего общества, останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут, — добавил он.

Эмоциональное обращение Киркорова к Симоньян поддержали в соцсетях многие знаменитости: Ксения Собчак, Анна Нетребко, Яна Рудковская, Эмин Агаларов, Лолита, Иосиф Пригожин, Анита Цой и другие. Однако вместе с одобрением на короля российской эстрады обрушился и хейт.

Маргарита Симоньян vk.com/m_s_simonyan

Шукшина назвала концерты Киркорова «бесовским шоу», а Прилепин призвал «заменить его везде»

Одним из первых в защиту Маргариты Симоньян выступил журналист RT Антон Красовский. Он не согласился со словами Киркорова о разобщённости российского общества, заявив, что оно «как никогда монолитно и едино, оно поддерживает Россию, нашу армию, нашего президента».

А ваши бывшие родственники, Филипп, <...> [гадят] этому обществу прямо в рот. Не знаю, может, вашим так нравится. <...> Но русскому народу как-то не по себе, — написал Антон Красовский в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Киркоров может и дальше «на инвалидной коляске плясать с лилипутами и карликами (один из номеров в рамках юбилейного концерта артиста) в то время, когда наши пацаны гибнут под Крамотой и Волновахой, пока такие люди, как Маргарита, сдерживают русский народ от конкретных и, возможно, неправомерных действий».

Тему ответа Киркорова Симоньян и его юбилейного концерта в Кремле продолжила в своём Telegram-канале актриса Мария Шукшина. Она возмутилась номером, где Филипп Киркоров пел, находясь на большой декорации в виде упавшего православного креста, на котором была «распята» актриса массовки. Шукшина сочла, что эта сцена может оскорбить чувства верующих.

<...> в то время, пока когда наши русские солдатики проливают свою кровь, а у многих на груди те самые крестики, которые на сцене попирает самоназванный «король», беснуясь верхом на кресте, — написала Мария Шукшина.

По мнению актрисы, теперь «главный вопрос и насущный вопрос» — предстоящий летом гастрольный тур Филиппа Киркорова по России, чьи концерты она назвала «бесовским шоу».

Политик и писатель Захар Прилепин продемонстрировал ещё большую прямолинейность. Комментируя в Telegram-канале новость о решении Первого канала заменить Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» другим ведущим — Николаем Цискаридзе, Прилепин пожелал, чтобы «кто-нибудь заменил Киркорова везде, пока нам не сообщили, что он патриот, который вне политики и просто хочет петь в своём радужном оперении».