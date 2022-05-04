«Будет бегать от Галкина к Макаревичу»: в ГД призвали Киркорова покаяться Депутат Милонов потребовал от Киркорова публичных извинений за танец на кресте

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против проведения проверки в отношении народного артиста РФ Филиппа Киркорова в связи со скандальным номером из юбилейного концерта артиста, где в качестве декорации использовалась декорация упавшего креста с «распятой» на нём девушкой. По мнению парламентария, из-за угрозы наказания по статье об оскорблении чувств верующих певец может уехать в Израиль, где «будет бегать между Галкиным и Макаревичем». Милонов считает, что поп-король должен принести публичные извинения «за хулу». Об этом заявил в беседе с NEWS.ru.

Виталий Милонов допустил, что номер с танцем на упавшем кресте был провокацией со стороны Филиппа Киркорова.

Я считаю, что то, что он сделал — это просто лютый стыд, бессовестный и омерзительный поступок. Возможно, он сделал это специально. Потому что очевидного повода назвать себя гонимым вроде бы нет. А тут лишний повод свалить [из страны], — считает Виталий Милонов.

Депутат Госдумы призвал не наказывать Киркорова, объяснив это тем, что «артист всегда таким был и вёл себя вызывающе». Кроме того, проверка инцидента следователями, по словам Милонова, «может вынудить Киркорова сбежать из России, поджав хвост, и будет он там (за границей. — NEWS.ru) бегать между Галкиным и Макаревичем».

Милонов добавил, что его возмутил не только сам номер, но и поведение зрителей в зале. По его мнению, публика «должна была показать, что всё происходящее омерзительно и покинуть зал». Он признался, что вместе с коллегами по Госдуме будет ждать извинений от певца.

Я хотел бы, чтобы об этом не только я один сказал, но чтобы и другие мои коллеги сказали: мы ждём и требуем извинений Филиппа Киркорова. Господь давал возможность людям покаяться — Киркоров совершил хулу, негодяйский поступок. Пусть извинится, и тогда можно будет делать какие-то выводы, — заключил парламентарий.

Ранее глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил NEWS.ru, что концерт Филиппа Киркорова с декорацией в виде креста является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». Он признался, что уже направил обращения в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой «провести проверку в отношении Киркорова и режиссёра-постановщика шоу в Кремлёвском дворце, допустивших до публичного просмотра осквернение предмета религиозного почитания в христианстве — Креста Господня, оскорбив при этом религиозные чувства верующих, ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики)». Резяпов также призвал шоумена «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль.