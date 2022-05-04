«Местечковые постовые»: Киркоров о реакции на его слова в защиту Пугачёвой Киркоров прокомментировал реакцию общественности на его слова в защиту Галкина и Пугачёвой

Филипп Киркоров / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Народный артист России Филипп Киркоров заявил Telegram-каналу «Кровавая Барыня», что «местечковые постовые» настолько «боятся за кресло», что «побуждают людей к страху, выдавливая их из страны». Так он прокомментировал реакцию общественности на его обращение в защиту певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина. Киркоров отметил, что никогда не отступится от своих принципов и всегда будет защищать друзей, даже если их взгляды на события не совпадают.

Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве. <...> Местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны, — сказал Киркоров.

Артист уверен, что никто не имеет права очернять личную жизнь людей, кем бы они ни были. Киркоров считает в корне неправильным мнение, что он не должен заступаться за своих друзей, имеющих альтернативную позицию. По его словам, в первую очередь он подумал о детях Пугачёвой и Галкина, которым предстоит читать нелицеприятные вещи о родителях в будущем.

Кроме того, артист выразил негодование по поводу высказываний главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая назвала Галкина геем. Певец отметил, что уважал журналистку как порядочного человека, но её поступок его удивил, ведь она является матерью троих детей и могла бы подумать о последствиях.

Киркоров уверен в собственной правоте. Он призвал всех задуматься о том, в кого люди рискуют превратиться «с таким рвением обличать чужие «пороки».

Ранее Киркоров заступился за Галкина после речи Симоньян. Он сравнил журналистку с «похабной бабкой на базаре, разбрасывающей нечистоты слухов и сплетен». В ответ на это артист получил волну критики, в том числе от блогера Лены Миро. Она сказала, что «и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа», что их слова ничего не значат.