Симоньян назвала Галкина геем из-за его слов про российскую армию

Глава российского телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что считает геем известного шоумена Максима Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми. По её мнению, он прикрывается браком с певицей, «ради обогащения». Такое мнение журналистка высказала в ответ на заявления Галкина о России.

Всем известно, что он гей, который для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женился на пожилой женщине и убеждает свою аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну, вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия и вранья, и вообще качества этого человека, — сказала Маргарита Симоньян.

Она заявила, что больше не может слышать, как Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию». И его высказывания, по мнению главы RT, говорят о качествах человека и душевных признаков. При этом Симоньян уточнила, что всегда думала о Галкине, как о гее.

Ксения Собчак ранее прокомментировала высказывания Максима Галкина о событиях на Украине. По её мнению, шоумен вряд ли после таких заявлений вернётся в Россию, о чём, видимо, знает. Речь идёт о последнем высказывании артиста насчёт случившегося в Одессе. Муж Аллы Пугачёвой в своём поздравлении с праздником Пасхи очень эмоционально отреагировал на гибель мирных жителей и призвал ответить на его вопросы.