«В самом деле — не до вас»: Миро ответила Киркорову после слов о Галкине Блогер Миро раскритиковала заступившегося за Галкина Киркорова

Фото instagram.com/fkirkorov

Блогер Лена Миро высказалась о ситуации, возникшей вокруг покинувшего страну Максима Галкина. Высказать своё мнение в адрес тех, кто заступился за артиста, и тех, кто его раскритиковал, Миро решила после призывов Киркорова не трогать звёздную семью Примадонны и объединиться для того, чтобы «всё преодолеть».

По мнению блогера, все селебрити, о которых идёт речь, «далеки от народа, его нужд и волнений». И слова их, по сути, пустой звук.

На мой взгляд, и Галкин, имеющий возможность уехать и не работать больше ни дня, и Симоньян, и сам Киркоров настолько далеки от народа, от наших нужд и волнений, что все их слова для нас сейчас — пустой звук, — написала в личном блоге Миро.

По её мнению, на разделившихся на два лагеря артистов вообще не стоит обращать внимания, потому что у обычных людей сейчас совсем другие проблемы, мысли и тревоги.

Ребят, в самом деле — не до вас. И не надо, пожалуйста, начинать нас «сплачивать», «объединять» и «призывать к преодолению всех невзгод». У нас и без ваших призывов голова болит, — заключила блогер.

Ранее журналист Антон Красовский не согласился со словами Киркорова о разобщённости российского общества. Он добавил, что Киркоров может и дальше «на инвалидной коляске плясать с лилипутами и карликами (один из номеров в рамках юбилейного концерта артиста. — NEWS.ru) в то время, когда наши пацаны гибнут под Крамотой и Волновахой, пока такие люди, как Маргарита, сдерживают русский народ от конкретных и, возможно, неправомерных действий».