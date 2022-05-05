Кормухина заподозрила Киркорова в намерении уехать в Израиль

Филипп Киркоров / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ольга Кормухина высказала мнение, что Филипп Киркоров собирается уехать в Израиль, где уже живут его бывшая жена Алла Пугачёва и её оскандалившийся муж Максим Галкин. Об этом певица написала в своём Telegram-канале.

Поводом для такого вывода стало публичное заявление артиста, сделанное на концерте в Кремле о том, что он сократит часть своей команды. Своё решение певец объяснил необходимостью экономить. Но Кормухина считает, что дело здесь совсем в другом.

Если верить слухам из тусовки, процесс пошёл... Филя уволил большую часть своей команды. Поговаривают, что летит в Израиль. Но процесс «дефилизации», думаю, этот демарш не остановит. Слишком далеко занесло пассажира, — резюмировала артистка.

Ранее глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что концерт Филиппа Киркорова с декорацией в виде креста является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». Он также призвал шоумена «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль.

Речь идёт о скандальном номере с крестом, представленным артистом на сцене. Многие не поняли, почему король отечественной эстрады топчет распятие.