«Номер прекрасен»: Добровинский оценил танец Киркорова на кресте Адвокат Добровинский назвал танец Киркорова на кресте прекрасным номером

Филипп Киркоров / Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский в беседе с NEWS.ru прокомментировал обвинения певца в оскорблении чувств верующих из-за нашумевшего номера на песню «Мария Магдалена», показанного в рамках юбилейного концерта исполнителя. По словам Добровинского, «номер прекрасен сам по себе». Претензии в адрес Киркорова он объяснил тем, что «такой публичный человек, как Филипп, постоянно притягивает взгляды хейтеров».

Номер прекрасен сам по себе. Мне трудно судить (потому что я не христианин), было или не было там оскорбление, мне это трудно сказать. Но такой публичный человек, как Филипп, постоянно притягивает взгляды хейтеров. Это было всегда. Если бы он сделал другой номер, нашли бы ещё что-то [другой повод для претензий], — заявил Александр Добровинский.

Он признался, что пока Филипп Киркоров не обращался к нему за юридической помощью, и назвал скандал вокруг танца на кресте и подозрения в оскорблении чувств верующих на данном этапе лишь разговорами.

Мне номер понравился. Филипп — мой друг и клиент. Я не очень понимаю, в чём там святотатство нашли. Вот если получим некое исковое, тогда, наверное, мы займёмся этим делом. А пока это разговоры, — подчеркнул адвокат.

Ранее пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила NEWS.ru, что номер на песню «Мария Магдалена» придумал сам артист. По её словам, Киркоров выступил режиссёром и продюсером юбилейного шоу в Кремлёвском дворце. Представитель певца также ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих, отметив, что по её мнению, «никакого оскорбления не было».

Между тем глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил NEWS.ru, что концерт Филиппа Киркорова с декорацией в виде креста является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». Он признался, что уже направил обращения в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой «провести проверку в отношении Киркорова и режиссёра-постановщика шоу в Кремлёвском дворце, допустивших до публичного просмотра осквернение предмета религиозного почитания в христианстве — Креста Господня, оскорбив при этом религиозные чувства верующих, ч. 2 ст. 5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики)».

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против проведения проверки в отношении Киркорова. По мнению парламентария, из-за угрозы наказания по статье об оскорблении чувств верующих певец может уехать в Израиль, где «будет бегать между Галкиным и Макаревичем». Милонов считает, что певец должен принести публичные извинения «за хулу».