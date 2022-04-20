Юрист Добровинский ответил шуткой на новость об аресте Вадима Лялина
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
18:08, 20 апреля 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Звёздный юрист Александр Добровинский в шутку порекомендовал арестованному по подозрению в мошенничестве коллеге Вадиму Лялину обратиться за помощью к Эльману Пашаеву. По его словам, задержанный не отличался добропорядочным поведением, пишет «360».
Я пересекался с Вадимом Лялиным в одном деле (когда Роман Широков избил футбольного судью. — NEWS.ru) и могу сказать, что своим поведением он давно к этому шёл. Я бы на его месте обратился за помощью к Пашаеву — они вдвоём стоят друг друга, — высказался Добровинский.
Эльман Пашаев ранее защищал актёра Михаила Ефремова в известном деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Тогда судебные тяжбы с участием юриста не отличались особой честностью, а некоторые действия Пашаева и вовсе усугубили ситуацию. Будучи адвокатом Ефремова, тот давал заведомо ложные показания и пытался закрыть дело.
16 апреля суд вынес решение по делу Лялина: его заключили под стражу по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее Добровинский рассказал молодым россиянам, как лучше всего избежать наказания за несанкционированные митинги. По его словам, лучший способ — сделать официальный запрос в мэрию города, которая может разрешить или запретить принять участие в подобных мероприятиях.