Юрист Добровинский ответил шуткой на новость об аресте Вадима Лялина

Звёздный юрист Александр Добровинский в шутку порекомендовал арестованному по подозрению в мошенничестве коллеге Вадиму Лялину обратиться за помощью к Эльману Пашаеву. По его словам, задержанный не отличался добропорядочным поведением, пишет «360».

Я пересекался с Вадимом Лялиным в одном деле (когда Роман Широков избил футбольного судью. — NEWS.ru) и могу сказать, что своим поведением он давно к этому шёл. Я бы на его месте обратился за помощью к Пашаеву — они вдвоём стоят друг друга, — высказался Добровинский.

Эльман Пашаев ранее защищал актёра Михаила Ефремова в известном деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Тогда судебные тяжбы с участием юриста не отличались особой честностью, а некоторые действия Пашаева и вовсе усугубили ситуацию. Будучи адвокатом Ефремова, тот давал заведомо ложные показания и пытался закрыть дело.

16 апреля суд вынес решение по делу Лялина: его заключили под стражу по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Добровинский рассказал молодым россиянам, как лучше всего избежать наказания за несанкционированные митинги. По его словам, лучший способ — сделать официальный запрос в мэрию города, которая может разрешить или запретить принять участие в подобных мероприятиях.